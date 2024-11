От архивите на "Вояджър 2": Ледената луна на Уран може би някога е криела водна тайна

П рез последните няколко десетилетия учените, занимаващи се с изследване на планетите, непрекъснато увеличават списъка на луните в нашата Слънчева система, които понастоящем или в миналото може да са приютили вътрешни океани. В по-голямата си част тези луни (като Европа или Енцелад) са гравитационно свързани с газовите гиганти Юпитер или Сатурн.

Напоследък обаче планетарните учени насочват вниманието си по-далеч, към ледения гигант Уран, най-студената планета в Слънчевата система. Сега нови изследвания, базирани на снимки, направени от космическия апарат „Вояджър 2“, показват, че Миранда, малка уранова ледена луна, може би някога е имала дълбок океан от течна вода под повърхността си.

Нещо повече, остатъци от този океан може да съществуват на Миранда и днес.

Когато през 1986 г. космическият апарат „Вояджър 2“ преминава покрай Миранда, той заснема изображения на южното ѝ полукълбо. Получените снимки разкриха множество различни геоложки характеристики на повърхността ѝ, включително набразден терен, груби белези и кратерни области.

Изследователи като Том Нордхайм, планетарен учен от Лабораторията по приложна физика (ЛПФ) „Джон Хопкинс“, искаха да обяснят странната геология на Миранда, като направят обратен инженеринг на повърхностните характеристики и установят какъв тип вътрешни структури могат най-добре да обяснят как луната е изглеждала така, както изглежда днес.

