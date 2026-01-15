Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

С емейството на тайната дъщеря на Фреди Меркюри обяви, че тя е починала на 48 години след дълга борба с рядък вид рак. Daily Mail разкри за първи път, че певецът на Queen я е наричал „Биби“ и е написал няколко песни за нея.

Авторката Лесли Ан Джоунс разкри съществуването ѝ в сензационната книга Love, Freddie, публикувана миналото лято. Лесли сподели, че Фреди също я наричал „trésor“ (френската дума за „съкровище“) и „малката жабка“. Песните на Queen „Bijou“ (бижу) и „Don't Try So Hard“ били написани за нея. Музикантът имал близки отношения с Биби до смъртта си през 1991 г.

Вдовецът на Биби Томас се свързал с Daily Mail, за да съобщи, че тя е починала „спокойно след дълга борба с хордома, рядък спинален рак, оставяйки двама сина на девет и на седем години“. Той добавил: „Би сега е при своя обичан и любящ баща в света на мислите. Пепелта ѝ беше разпръсната над Алпите“.

Лесли-Ан Джоунс заяви, че

фронтменът на Queen тайно е станал баща на „Биби“ по време на афера през 1976 г. и че от миналата година има ДНК доказателства, които го потвърждават.

Freddie Mercury's 'secret' daughter dies aged 48: 'Bibi' passes away following long battle with spinal cancer months after her existence was revealed in Queen singer's biography https://t.co/Wet8P1Tchw — Daily Mail (@DailyMail) January 15, 2026

„Съсипана съм от загубата на тази жена, която стана мой близък приятел, която се обърна към мен с безкористна цел: да опровергае всички, които са разказвали истории за Фреди през последните 32 години, да оспори лъжите им и преиначаването на живота му и да предаде истината.

В края на живота си това беше всичко, което имаше значение за нея. Беше много болна през четирите години, в които работихме заедно. Но тя имаше мисия. Поставяше себе си и нуждите си на последно място“, казва писателката.

Книгата разказва как Фреди има дете с омъжена приятелка и пази съществуването му в тайна. Биби го е виждала на концерти и е следвала турнетата на Queen с глобус, който той ѝ подарил. Книгата е базирана на 17 тома дневници, дадени на „Би“ от покойния ѝ баща през 1991 г., преди той да почине от бронхиална пневмония, причинена от СПИН.

През август, преди излизането на Love, Freddie, бившата годеница на Меркюри, Мери Остин, заяви в интервю за Sunday Times, че би била „изненадана“, ако Фреди има дъщеря. Тя твърдяла, че няма информация за такова дете и че звездата не е водил дневници или бележници.

Лесли Ан Джоунс казва: „Ракът ѝ се проявил за първи път, когато беше много малка. Това е истинската причина семейството ѝ да се мести толкова често, за да може да получава най-доброто лечение за хордома: рядък спинален рак, който винаги е бил смъртоносен. Тя беше в ремисия няколко години, когато болестта се върна. Тогава реши да се свърже с мен. Беше чела моята книга от 2021 г. за Фреди, Love of My Life".

"Писа ми, че в тази книга съм се доближила най-много до истинския Фреди, повече отколкото всеки друг писател или режисьор – тя особено не харесваше филма Bohemian Rhapsody – но имаше „още неща, които трябва да знам“. Работихме заедно четири години, за да напишем и публикуваме книгата. Миналото лято, към края на живота ѝ, тя, съпругът ѝ и двете ѝ малки деца предприеха епично пътуване до Южна Америка. Против всички шансове, тя успя да достигне руините на инките в Мачу Пикчу. Когато се върнаха, тя веднага започна четиридневна програма с химиотерапия в болница и три дни у дома със семейството".

Г-жа Джоунс добавя: „Тя беше съсипана от опитите на Мери Остин да отрече съществуването ѝ и да подкопае достоверността на книгата. Адвокатите на Мери опитаха всичко, за да спрат публикуването – не успяха. След излизането на книгата, никога повече не се свързаха с нас. Не можаха да намерят нищо, за което да ни съдят. Love, Freddie е истинската история на Фреди“.

„Това е шокираща и дълбоко тъжна новина за мен, но не изненадваща. Знаех, че ще дойде. Беше надпревара с времето. Против всички шансове постигнахме това, което някога изглеждаше невъзможно. За мен беше чест да бъда избрана от нея да разкажа истинската история на Фреди“, добавя авторката.

Лесли добавя, че Биби никога не е искала да разкрие самоличността си, защото е била лекар и е рискувала кариерата си и безопасността на пациентите. Семейството обмисля да публикува снимки на Биби, включително такива с Фреди като млада жена. Те живеят във Франция.

Това се случва пет месеца след като жената, до момента известна само като „Би“, публикува емоционално изявление преди издаването на книгата за тяхната връзка. Тя заявила: „Не исках да споделям татко с целия свят. След смъртта му трябваше да се науча да живея с нападките срещу него, с изопачаването на неговия образ и с чувството, че татко вече принадлежи на всички.

Плаках и скърбих за татко, докато феновете по целия свят скърбяха за Фреди. Когато си на 15, не е лесно. Трябваше да порасна без него и да преживея всички важни моменти без подкрепата му. За 30 години трябваше да изградя живота и семейството си без него и да приема, че няма да е там, за да сподели щастливите моменти с нас.

За 30 години, докато светът преинтерпретираше живота на Меркюри, неговата музика и всичко, което беше, аз трябваше да имам татко само за себе си и семейството ми. Как можех да говоря преди?“, пита тя.

Биби предоставя изявлението, след като разбра, че бившата любовница и близка приятелка на Меркюри, Мери Остин, е заявила, че не знае за съществуването ѝ.