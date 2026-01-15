Свят

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Авторката Лесли Ан Джоунс разкри съществуването ѝ в сензационната книга Love, Freddie, публикувана миналото лято

15 януари 2026, 12:07
Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака
Фреди Меркюри   
Източник: GettyImages

С емейството на тайната дъщеря на Фреди Меркюри обяви, че тя е починала на 48 години след дълга борба с рядък вид рак. Daily Mail разкри за първи път, че певецът на Queen я е наричал „Биби“ и е написал няколко песни за нея.

Авторката Лесли Ан Джоунс разкри съществуването ѝ в сензационната книга Love, Freddie, публикувана миналото лято. Лесли сподели, че Фреди също я наричал „trésor“ (френската дума за „съкровище“) и „малката жабка“. Песните на Queen „Bijou“ (бижу) и „Don't Try So Hard“ били написани за нея. Музикантът имал близки отношения с Биби до смъртта си през 1991 г.

Вдовецът на Биби Томас се свързал с Daily Mail, за да съобщи, че тя е починала „спокойно след дълга борба с хордома, рядък спинален рак, оставяйки двама сина на девет и на седем години“. Той добавил: „Би сега е при своя обичан и любящ баща в света на мислите. Пепелта ѝ беше разпръсната над Алпите“.

Лесли-Ан Джоунс заяви, че

фронтменът на Queen тайно е станал баща на „Биби“ по време на афера през 1976 г. и че от миналата година има ДНК доказателства, които го потвърждават

„Съсипана съм от загубата на тази жена, която стана мой близък приятел, която се обърна към мен с безкористна цел: да опровергае всички, които са разказвали истории за Фреди през последните 32 години, да оспори лъжите им и преиначаването на живота му и да предаде истината.

В края на живота си това беше всичко, което имаше значение за нея. Беше много болна през четирите години, в които работихме заедно. Но тя имаше мисия. Поставяше себе си и нуждите си на последно място“, казва писателката.

Книгата разказва как Фреди има дете с омъжена приятелка и пази съществуването му в тайна. Биби го е виждала на концерти и е следвала турнетата на Queen с глобус, който той ѝ подарил. Книгата е базирана на 17 тома дневници, дадени на „Би“ от покойния ѝ баща през 1991 г., преди той да почине от бронхиална пневмония, причинена от СПИН.

През август, преди излизането на Love, Freddie, бившата годеница на Меркюри, Мери Остин, заяви в интервю за Sunday Times, че би била „изненадана“, ако Фреди има дъщеря. Тя твърдяла, че няма информация за такова дете и че звездата не е водил дневници или бележници.

Лесли Ан Джоунс казва: „Ракът ѝ се проявил за първи път, когато беше много малка. Това е истинската причина семейството ѝ да се мести толкова често, за да може да получава най-доброто лечение за хордома: рядък спинален рак, който винаги е бил смъртоносен. Тя беше в ремисия няколко години, когато болестта се върна. Тогава реши да се свърже с мен. Беше чела моята книга от 2021 г. за Фреди, Love of My Life".

"Писа ми, че в тази книга съм се доближила най-много до истинския Фреди, повече отколкото всеки друг писател или режисьор – тя особено не харесваше филма Bohemian Rhapsody – но имаше „още неща, които трябва да знам“. Работихме заедно четири години, за да напишем и публикуваме книгата. Миналото лято, към края на живота ѝ, тя, съпругът ѝ и двете ѝ малки деца предприеха епично пътуване до Южна Америка. Против всички шансове, тя успя да достигне руините на инките в Мачу Пикчу. Когато се върнаха, тя веднага започна четиридневна програма с химиотерапия в болница и три дни у дома със семейството".

Г-жа Джоунс добавя: „Тя беше съсипана от опитите на Мери Остин да отрече съществуването ѝ и да подкопае достоверността на книгата. Адвокатите на Мери опитаха всичко, за да спрат публикуването – не успяха. След излизането на книгата, никога повече не се свързаха с нас. Не можаха да намерят нищо, за което да ни съдят. Love, Freddie е истинската история на Фреди“.

„Това е шокираща и дълбоко тъжна новина за мен, но не изненадваща. Знаех, че ще дойде. Беше надпревара с времето. Против всички шансове постигнахме това, което някога изглеждаше невъзможно. За мен беше чест да бъда избрана от нея да разкажа истинската история на Фреди“, добавя авторката.

Лесли добавя, че Биби никога не е искала да разкрие самоличността си, защото е била лекар и е рискувала кариерата си и безопасността на пациентите. Семейството обмисля да публикува снимки на Биби, включително такива с Фреди като млада жена. Те живеят във Франция.

Това се случва пет месеца след като жената, до момента известна само като „Би“, публикува емоционално изявление преди издаването на книгата за тяхната връзка. Тя заявила: „Не исках да споделям татко с целия свят. След смъртта му трябваше да се науча да живея с нападките срещу него, с изопачаването на неговия образ и с чувството, че татко вече принадлежи на всички.

Плаках и скърбих за татко, докато феновете по целия свят скърбяха за Фреди. Когато си на 15, не е лесно. Трябваше да порасна без него и да преживея всички важни моменти без подкрепата му. За 30 години трябваше да изградя живота и семейството си без него и да приема, че няма да е там, за да сподели щастливите моменти с нас.

За 30 години, докато светът преинтерпретираше живота на Меркюри, неговата музика и всичко, което беше, аз трябваше да имам татко само за себе си и семейството ми. Как можех да говоря преди?“, пита тя.

Биби предоставя изявлението, след като разбра, че бившата любовница и близка приятелка на Меркюри, Мери Остин, е заявила, че не знае за съществуването ѝ.

По темата

Източник: Daily Mail    
Последвайте ни
Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Mercedes инвестира в бетон, продава хиляди апартаменти в Дубай

Mercedes инвестира в бетон, продава хиляди апартаменти в Дубай

carmarket.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 5 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 4 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 6 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 4 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Отварят още две ски зони в Рила

Отварят още две ски зони в Рила

Любопитно Преди 22 минути

Мальовица и пистата „Трещеник“ край Якоруда посрещат любителите на зимните спортове

Чанта Birkin

Модна къща шпионирала клиентите си, за да провери дали са достатъчно „престижни“

Любопитно Преди 45 минути

Една от най-желаните чанти в света – Birkin очевидно не е достъпна за всеки, а Hermès, според информацията, прилага крайни мерки, за да гарантира, че само „подходящи“ клиенти могат да се сдобият с нея

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

България Преди 58 минути

Документът предвижда преразпределение на функциите ѝ към Сметната палата и ГДБОП

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Свят Преди 1 час

26-годишният мъж бе арестуван на 10 януари по време на протестите срещу режима

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

България Преди 1 час

Обвиняемият ударил жертвата и хвърлил стол по нея

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Свят Преди 1 час

Голямата част от характерния за президента отбранителен щит дори не е предназначена да бъде базирана на сушата

.

Иран отправи смъртни заплахи срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Зловещото предупреждение беше излъчено по иранската държавна телевизия

Международната космическа станция

Спешен медицински случай на МКС: НАСА евакуира успешно четирима астронавти

Свят Преди 1 час

Четиримата астронавти вече се приводниха на Земята, след като престоят им в космоса беше съкратен с един месец

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Свят Преди 1 час

„Въведохме технологични мерки, за да предотвратим възможността акаунтът на Grok да позволява редактиране на изображения на реални хора в разкриващи дрехи като бикини“, написа X чрез акаунта на своя екип по безопасност

Huawei FreeClip 2 съчетават комфорт и аудио качество

Huawei FreeClip 2 съчетават комфорт и аудио качество

Любопитно Преди 1 час

Слушането на музика може да бъде едновременно удобно, стилно и интуитивно

Робърт Кенеди младши

„Не знам как още е жив, но има физика на божество“ – Робърт Кенеди за Тръмп

Свят Преди 1 час

Министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Кенеди младши направи сензационни изявления за президента Доналд Тръмп

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

Свят Преди 1 час

Кранът е използван за строеж на експресен път в Самут Сакон

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

България Преди 1 час

Рано в четвъртък от ВиК съобщиха, че аварията е била отстранена, но гражданите посочват, че вода до чешмите им все още не достига

Пожар пламна в къща в София, има пострадали

Пожар пламна в къща в София, има пострадали

България Преди 2 часа

Огънят се е разгорял на покрива

<p>Google Gemini става личен асистент за всеки потребител</p>

Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект на Google получава нова функция, която му позволява да запомня повече персонални детайли и ще обединява функции от множеството услуги на компанията на едно място, за да върши повече дейности от името на човека

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

На бляскавото събитие – което се състоя в луксозния курорт "The Breakers" във Флорида в сряда, 14 януари – присъстваха 300 високопоставени госта, сред които и Ванеса, на 48 години, и Кай, на 18 години

Всичко от днес

От мрежата

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

7 неща, които всяка жена трябва да направи след 40!

Edna.bg

Американската певица Джени Луис се омъжи за... кучето си

Edna.bg

Пике се изгаври с треньора на Реал Мадрид след позора за Купата на краля

Gong.bg

Трета поредна загуба за ЦСКА 1948 в Турция, този път от австрийци

Gong.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg

ГЕРБ-СДС внесе в парламента законопроект за закриване на КПК

Nova.bg