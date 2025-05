Книга твърди: Фреди Меркюри има тайна дъщеря

Е дин от най-великите музиканти за всички времена Фреди Меркюри е имал тайна дъщеря, с която поддържал близки отношения до смъртта си през 1991 г., се твърди в нова биография на фронтмена на групата Queen, пише агенция БГНЕС.

Книгата, озаглавена „Love, Freddie“, обявява, че детето е било заченато по случайност

по време на извънбрачна връзка с жена на негов близък приятел през 1976 г. Според изданието, Меркюри редовно е посещавал дъщеря си и ѝ е подарил 17 тома с лични дневници, които тя е пазила в тайна. Жената, известна само с инициал „B“, е на 48 години и работи като медицински специалист в Европа. Тя е споделила съдържанието на дневниците с рок биографката Лесли-Ан Джоунс за целите на книгата.

В изданието, цитирано от „Дейли Мейл“, е включено и ръкописно писмо от дъщерята на Меркюри, която желае да остане анонимна: „Фреди Меркюри беше и е моят баща. От момента, в който се родих, до последните години от живота му, имахме много близка и обичлива връзка.

Той ме обожаваше и беше всеотдаен баща.

Обстоятелствата около моето раждане може да изглеждат, според повечето хора, необичайни или дори скандални. Но това не трябва да изненадва никого. То никога не намали неговата ангажираност да ме обича и да се грижи за мен. Той ме ценеше като най-скъпото си съкровище“.

Смята се, че за съществуването ѝ е знаел единствено вътрешният кръг около Меркюри. Певецът е започнал да пише дневниците си на 20 юни 1976 г., когато научава за бременността – само два дни след излизането на сингъла You’re My Best Friend от албума A Night at the Opera (1975). В тях описва детството си в Занзибар, където е роден като Фарух Булсара на 5 септември 1946 г. в парси-индуско семейство, както и обучението си в британско-инспирирано пансионно училище в Индия. Разказва и как семейството му е било принудено да избяга от Занзибар по време на революцията през 1964 г. и да се установи в Мидълсекс, северозападен Лондон.

