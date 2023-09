Тайфунът "Хайкуи" връхлетя Китай

П роливните дъждове и мощните ветрове, причинени от тайфуна "Хайкуи", предизвикаха значителни смущения в южната част на Китай, след като стихията достигна континенталната част на страната тази сутрин, предаде ДПА, като се позова на китайските държавни медии.

Близо до мегаполиса Фучжоу пожарна кола, в която е имало осем души, е паднала в река, съобщи китайската държавна телевизия. Трима души са били спасени, но властите съобщиха, че петима все още са в неизвестност. Спасителните работи продължават.

Южните китайски провинции Фуцзян и Гуандун бяха засегнати от "Хайкуи", която единадесетата буря, получила име за тази година, съобщи държавната новинарска агенция Синхуа. Училищата и детските градини останаха затворени в някои райони и днес като предпазна мярка. Според Синхуа метеоролозите в Гуандун очакват тайфунът да се придвижи по-на запад над сушата и да отслабне.

