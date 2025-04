СЗО съкращава персонала си

Р ешението на администрацията на Доналд Тръмп да намали американската помощ за развитие е принудило Световната здравна организация (СЗО) да се преструктурира, заяви ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, предаде ДПА.

Той заяви пред членовете на организацията, че СЗО е изправена пред недостиг на средства за заплати за 2026-27 г. в размер на 560-650 млн. долара.

"Внезапният спад на приходите ни остави пред голям недостиг за заплатите и нямаме друг избор, освен да намалим мащаба на работата и работната си сила", каза той.

"Ситуацията е спешна, но също така искаме да сме сигурни, че ще направим това намаление правилно, за да защитим работата на организацията сега и в дългосрочен план."

Сред промените е и съкращаването на висшите ръководни длъжности от 12 на седем, а броят на отделите ще бъде намален почти наполовина - от 76 на 34.

