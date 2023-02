СЗО: На всеки две минути по света умира жена при раждане или заради бременността си

П рез 2020 г. на всеки две минути някъде по света е умирала по една жена от предотвратими състояния, свързани с бременност или раждане, сочи доклад на Световната здравна организация (СЗО) и други агенции на ООН, цитиран ДПА.

В доклада се казва, че през 2020 г. са починали около 287 000 бременни жени и родилки, което се равнява на 800 смъртни случая сред тази категория жени дневно или приблизително една на всеки две минути.

Този показател бележи подобрение в сравнение с 446 000 смъртни случая преди 20 години, се посочва в документа.

Нивата на смъртност при бременните жени и родилки спадат между 2000 г. и 2015 г., но оттогава се запазват, а в някои райони дори се повишават.

Докладът е до 2020 г. и ефектът на пандемията от новия коронавирус не е видима в базата данни. Ситуацията в по-бедните и поразени от конфликти страни е особено драматична, казват от СЗО. В субсахарска Африка са регистрирани около 70 на сто от глобалните смъртни случаи при бременни и родилки за 2020 г., следвани от Централна и Югоизточна Азия с около 17 на сто от случаите.

