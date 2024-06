Русия и Китай влязоха в остър спор със САЩ

Р усия и Китай, които имат право на вето в Съвета за сигурност на ООН, изразиха вчера загриженост относно проекторезолюцията на САЩ, която ще подкрепи предложението на президента на САЩ Джо Байдън - за прекратяване на огъня между Израел и палестинските бойци от "Хамас", предаде Ройтерс.

Единствената арабска страна, член на Съвета за сигурност, Алжир, също сигнализира, че не е готова да подкрепи текста, съобщиха дипломати. Резолюцията се нуждае от поне девет гласа "за", както и САЩ, Франция, Великобритания, Китай или Русия да не наложат вето, за да бъде приета.

Байдън изложи план за триетапно прекратяване на огъня в ивицата Газа преди седмица, който той определи като израелска инициатива.

The top UN panel, charged with maintaining international peace and security, is comprised of 15 nations, including five veto-wielding permanent members: Britain, China, France, Russia, and the United States.https://t.co/j4y8EbuzCr