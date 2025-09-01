Въздушна тревога прекъсна първия учебен час в Болград, Украйна

В ъздушна тревога, обявена в Одеска област в 10:18 ч., прекъсна първия учебен час след церемонията по откриване на учебната 2025–2026 година в Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски“ в Украйна.

Ученици, преподаватели и родители се насочиха към укритието на гимназията съгласно установените правила за безопасност. По данни от официалната карта на въздушните тревоги в Украйна сигналът бе издаден заради заплаха от атака със свръхзвуков изтребител-прехващач „МиГ-31К“.

След отмяната на тревогата учениците се върнаха в класните стаи и часовете бяха възобновени.

След Кримската война Болград и около 40 български колонии са присъединени към Молдовското княжество. През януари 1858 година делегация на българските колонии ходатайства пред княз Никола Богориди за откриване на народно училище в Болград. Съдействие на бесарабските българи оказва Георги Раковски, който по това време се намира в Яш.

На 10 юни 1858 година княз Никола Богориди издава Хрисовул (грамота) за създаването на Народно централно училище в Болград, която подробно урежда неговия статут, финансиране и управление. То трябва да е достъпно за всички колонисти, независимо от материалното им положение, преподаването по всички предмети става на български и румънски език. Финансирането на училището се осъществява от приходите на Болградската община и на други 39 общини, а управлението се извършва от Попечителски комитет от трима души, избирани с тригодишен мандат от делегати на българските колонии.

Учебното заведение е възродено през 1993 г., а през 1999 г. му е дадено името „Георги Стойков Раковски“.