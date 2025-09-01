Свят

Въздушна тревога прекъсна първия учебен час в Болград, Украйна

След отмяната на тревогата учениците се върнаха в класните стаи и часовете бяха възобновени

1 септември 2025, 12:51
Въздушна тревога прекъсна първия учебен час в Болград, Украйна
Източник: БТА

В ъздушна тревога, обявена в Одеска област в 10:18 ч., прекъсна първия учебен час след церемонията по откриване на учебната 2025–2026 година в Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски“ в Украйна.

Ученици, преподаватели и родители се насочиха към укритието на гимназията съгласно установените правила за безопасност. По данни от официалната карта на въздушните тревоги в Украйна сигналът бе издаден заради заплаха от атака със свръхзвуков изтребител-прехващач „МиГ-31К“.

След отмяната на тревогата учениците се върнаха в класните стаи и часовете бяха възобновени. 

След Кримската война Болград и около 40 български колонии са присъединени към Молдовското княжество. През януари 1858 година делегация на българските колонии ходатайства пред княз Никола Богориди за откриване на народно училище в Болград. Съдействие на бесарабските българи оказва Георги Раковски, който по това време се намира в Яш.

На 10 юни 1858 година княз Никола Богориди издава Хрисовул (грамота) за създаването на Народно централно училище в Болград, която подробно урежда неговия статут, финансиране и управление. То трябва да е достъпно за всички колонисти, независимо от материалното им положение, преподаването по всички предмети става на български и румънски език. Финансирането на училището се осъществява от приходите на Болградската община и на други 39 общини, а управлението се извършва от Попечителски комитет от трима души, избирани с тригодишен мандат от делегати на българските колонии. 

Учебното заведение е възродено през 1993 г., а през 1999 г. му е дадено името „Георги Стойков Раковски“.

Източник: БТА, Валерия Скорич    
Въздушна тревога Болградска гимназия Украйна Образование Георги Раковски Бесарабски българи Народно училище Война Одеска област МиГ-31К
Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

България Преди 20 минути

Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ

Снимката е илюстративна

Съдят лекар за смъртта на 5-годишно дете поради професионална небрежност

България Преди 29 минути

На 19 май 2024 г. майката на 5-годишния М.Х. потърсила помощ, след като детето ѝ се почувствало зле и не се подобрило след прием на медикаменти

Йоан Матев излиза на свобода след убийството в Борисовата градина

Йоан Матев излиза на свобода след убийството в Борисовата градина

България Преди 1 час

На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор

<p>Путин благодари на Ердоган за Украйна</p>

Ердоган покани Путин в Турция: Отношенията ни са непоклатими

Свят Преди 1 час

Руско-турското сътрудничество във всички области е добре установено, конкретно, полезно и, бих казал, основано на доверие, заяви Путин

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

България Преди 1 час

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г.

Позиция на NOVA

Позиция на NOVA

България Преди 2 часа

Свободата на словото и правото на обществото да бъде информирано са основни демократични ценности

Снимката е илюстративна

Селфи на жена събра хиляди коментари за външния ѝ вид, но тя отказва да изтрие снимката

Свят Преди 2 часа

„Аз не съм естетически красива. Не съм, и това е ОК,“ казва Наоми Пилула

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Путин се обърна към Моди със "скъп приятел" и заяви, че двустранните взаимоотношения се развиват динамично

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

България Преди 2 часа

На нарушителите ще бъдат налагани санкции

<p>Хусите са изстреляли ракета срещу &quot;израелски петролен танкер&quot;</p>

Хусите са изстреляли ракета срещу "израелски петролен танкер" в Червено море

Свят Преди 2 часа

UKMTO съобщи за атака, станала на 40 морски мили югозападно от Янбу

Внимание, шофьори, нови глоби от днес

Внимание, шофьори, нови глоби от днес

България Преди 2 часа

Вижте за какво трябва да внимавате по пътищата, ако искате да избегнете глоба

<p>Кога започва изплащането на пенсиите за септември</p>

Изплащането на пенсиите започва на 9 септември

България Преди 2 часа

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Свят Преди 2 часа

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово

Принцеса Даяна

Братът на принцеса Даяна, Чарлз, поставя цветя на гроба ѝ 28 години след смъртта ѝ

Свят Преди 2 часа

Даяна почина на 31 август 1997 г. в автомобилна катастрофа в Париж на 36 години

Руди Джулиани

„Кметът на Америка“ Руди Джулиани пострада в катастрофа

Свят Преди 2 часа

Бившият кмет на Нщю Йорк бил спрян от жена – жертва на „домашно насилие“, и веднага ѝ оказал помощ като се обадил на 911

Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

Свят Преди 2 часа

Вертолетът е изпълнявал тренировъчен полет

