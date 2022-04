Със или без Мъск, Тръмп няма да се върне в Twiiter

Б ившият американски президент Доналд Тръмп изключи възможността да се върне в Twitter, откъдето бе прогонен през януари 2021 г., въпреки че милиардерът Илон Мъск обяви, че е купил социалната мрежа, предаде Франс прес.

"Няма да ходя в Twiiter, оставам в Truth", заяви той в ефира на американската телевизия "Фокс нюз". Експрезидентът има предвид социалната мрежа, която стартира през февруари като алтернатива на Facebook, Twiiter и YouTube.

"Надявам се Илон да купи Twiiter, защото ще направи подобрения. Той е добро момче, но ще остана в Truth", повтори Тръмп.

What Elon Musk's purchase of Twitter could mean for Donald Trump's accounthttps://t.co/f0WW6dHe60