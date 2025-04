COVID-19 се появява отново: Изправена ли е Индия пред нова заплаха?

Т очно когато изглеждаше, че COVID е останал в миналото, два неочаквани случая върнаха темата за вируса в Индия. Без никакви предупредителни признаци за широко разпространение на епидемията, инфекциите са открити по време на болнично лечение на несвързани здравословни проблеми - едната при възрастен пациент със сериозни заболявания, а другата - при млад мъж, борещ се с грипоподобни симптоми. Няма нужда от паника, но здравният отдел е внимателен и призовава всички да се изследват рано и да останат нащрек, пише Times of India.

Състоянието на възрастна пациентка вече е критично, по време на лечението е открит COVID

74-годишна жена е приета в частна болница в Индор с няколко сериозни здравословни проблема. По време на тестовете за вирусна инфекция тя дава положителен резултат за COVID-19. Според доклад, представен от NBT, лекарите казват, че съществуващите медицински проблеми са влошили състоянието ѝ и инфекцията с COVID не е основната причина за смъртта ѝ.

According to government data, the number of #respiratory infection cases in the region rose to 3,681 in 2024 from 2,082 in 2022. https://t.co/4ZCKwFYT1C pic.twitter.com/3aYEXbrTEB