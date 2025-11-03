Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

М ощно земетресение разтърси северен Афганистан в ранните часове на понеделник, като вълните му събориха сгради, раниха стотици хора и нанесоха сериозни щети на един от най-свещените символи на страната - емблематичната Синя джамия в Мазар-и-Шариф.

По данни на Геоложката служба на САЩ (USGS) трусът е бил с магнитуд 6,3 по Рихтер и е станал около 1:00 часа местно време, на дълбочина от 28 километра. Епицентърът е в провинция Саманган, в района на град Ташкурган, северно от Кабул.

Video shows damage to Afghanistan’s shrine of Mazar-i-Sharif, also known as The Blue Mosque, after a magnitude 6.3 earthquake. Officials in the area say at least seven people have been killed and 150 others were injured. pic.twitter.com/YBRf9StNhB — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 3, 2025

Разрушения и спасителни операции

Афганистанските власти съобщиха за поне 20 загинали и над 600 ранени в провинциите Саманган, Балх, Саре Пол, Кундуз и Джаузджан. Очаква се броят на жертвите да се увеличи, тъй като спасителните операции продължават.

В разпространено от Министерството на отбраната видео се вижда как дете е извадено живо изпод развалините и откарано в болница в критично състояние. ООН потвърди, че екипи вече работят на място, за да окажат спешна хуманитарна помощ.

Снимката е архивна Източник: Getty Images

Икона под руини

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват как прочутата Синя джамия - едно от най-разпознаваемите духовни и архитектурни съкровища на Афганистан - е сериозно пострадала. В основата ѝ има купища отломки, а част от стените и куполите са напукани.

Another terrible disaster — over 20 people killed and hundreds injured after a 6.3 magnitude earthquake struck northern #Afghanistan. The historic Blue Mosque of Mazar-e Sharif has been severely damaged. All eyes on the Taliban and aid groups as winter approaches. 💔 pic.twitter.com/stRG1LgoJK — Meetra Qutb (@MeetraQ) November 3, 2025

Местни жители разказват, че в първите минути след труса площадът пред джамията е бил покрит с прах и развалини. „Никога не съм усещала толкова силно земетресение“, споделя 50-годишната Рахима, бивша учителка от Мазар-и-Шариф. „Децата ми тичаха по стълбите, крещяха. Стъклата се пръснаха, мазилката падна. Щастлива съм, че живеем в бетонна сграда – не знам дали калните къщи в покрайнините са издържали.“

Снимката е архивна Източник: Getty Images

Страната потъна в мрак

Жителите на поне девет провинции, включително и столицата Кабул, останаха без електричество. Захранващите линии от Узбекистан – основен доставчик на ток за Афганистан – са били прекъснати, а допълнително и трасетата от Таджикистан към Кундуз са излезли от строя. Енергийната компания DABS заяви, че екипите ѝ работят „по спешност“ за възстановяване на двете линии.

Снимката е архивна Източник: Getty Images

Трусът е бил усетен и в Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, според данни на USGS. Пътят Ташкурган – стратегическа връзка между Кабул и границата с Узбекистан – е бил временно блокиран от срутвания, но вече е разчистен.

Повтаряща се трагедия

През последните години Афганистан преживя няколко опустошителни земетресения. През август 2025 г. трус с магнитуд 6,0 отне живота на над 2200 души в източните провинции, а през октомври 2023 г. подобен земен трус със същата сила в западната част на страната уби повече от 2000 души.

Моделите на USGS сочат, че сегашното земетресение може да доведе до „стотици жертви“, поради гъстотата на населението и слабата инфраструктура.

Историята на Синята джамия - сърцето на Мазар-и-Шариф

Синята джамия, известна още като „Джамията на Хазрат Али“, е построена през XV век по времето на Тимуридите. Смята се, че под нейните блестящи тюркоазени куполи се намира гробът на Хазрат Али – четвъртия халиф на исляма и зет на пророка Мохамед.

Снимката е архивна Източник: Getty Images

Тя е не само религиозен символ, но и национална гордост – място за поклонение и център на ежегодните чествания на персийската Нова година, Навруз. Сложната ѝ мозайка от сини плочки, изрисувани ръчно с калиграфски орнаменти, я превръща в един от най-запазените образци на ислямската архитектура в Централна Азия.

Днес, след земетресението, част от това архитектурно чудо лежи в прахта, а афганистанците се страхуват, че може да бъде загубен един от най-ценните символи на тяхната културна идентичност.