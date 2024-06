Стрелба във воден парк в САЩ, има ранени

Н ай-малко 10 души, сред които и деца, бяха простреляни в крайградски воден парк в района на Детройт в САЩ, предадоха световните агенции.

A shooter opened fire at a waterpark in the US state of Michigan on Saturday, wounding nine or more people including at least one child, police said. #Michigan #shooting #gunviolencehttps://t.co/AnxmfqI4vR