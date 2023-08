Стрелба в заведение за наргилета в САЩ, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Т рима души загинаха и още 6 души бяха ранени след стрелба в заведение за наргилета в южен квартал на американския град Сиатъл, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на местните власти.

Полицията в Сиатъл, най-големият град на щата Вашингтон, не съобщава още за евентуален заподозрян или заподозрени за стрелбата, станала в квартал "Маунт Бейкър".

#BREAKING Two people were killed, and several others were injured in a shooting in South Seattle early Sunday morning. @TheNewsTrending pic.twitter.com/t3u3LPE3q9

Полицейските служители са се отзовали на мястото на инцидента около 4:30 ч. сутринта вчера, след като получили многобройни обаждания на спешния телефон 911.

Открити са били убити на място 22-годишен и 33-годишен мъж, а 30-годишна жена е починала в медицинския център "Харбървю", се казва в изявление на полицията.

I’m out here at the shooting at Rainier & Walker. I’m getting told this is a triple homicide that occurred at the hookah lounge at this corner. Bad day for Seattle. #seattlehomicide #seattleshooting pic.twitter.com/7ANwoYuvwa