М ъж откри огън в трамвай и на няколко други места в холандския град Утрехт, като уби трима и рани 9 души, съобщи кметът на града. Той информира, че се издирва мъж от турска националност, заподозрян за стрелбата, информира Би Би Си (BBC).

Квартал в близост до трамвайна спирка в западната част на града е обграден от властите, а линейки са на мястото на инцидента.

По-късно днес

полицията арестува заподозрения.

„Току-що ни информираха, че заподозреният е арестуван”, каза шефът на полицията на Утрехт Роб ван Бри на пресконференция. 37-годишния Гьокман Танъш (роден в Турция) беше издирван във връзка с инцидента тази сутрин. Холандската полиция съобщи, че заподозреният е задържан след разпространение на снимката му.

Семейството му е по произход от град Йозгат, централна Турция, съобщават медиите. Бащата на арестувания, Мехмет Танъш, заяви, че ако синът му е извършил това, в което е заподозрян, трябва да бъде наказан. Баща му разкри, че е загубил връзка със сина си, след като се е върнал в родината си през 2008 г., развеждайки се със съпругата си. „Не сме говорили помежду си от 2008 г.”, каза той.

„Той никога не е имал агресивно поведение – но минаха 11 години оттогава.

Какво се е случило, какво е преживял? Не знам каквото и да било”, каза Мехмет Танъш. Той се е оженил повторно и живее в окръг Кайсери в Централна Турция.

Терористична заплаха в града е повишена до най-високата пета степен. Влаковете и трамваите са спрени от движение, училищата са били помолени да държат вратите си затворени.

#Netherlands shooting: #Utrecht on lockdown as shooter fled in a car after the #attack . @vdbergstephanie #NetherlandsShooting pic.twitter.com/Sq5Nlv72CJ

Стрелбата е започнала в 10.45 ч. местно време (11.45 ч. българско). Над зоната на издирване на стрелеца летят три хеликоптера.

Полицията съобщи, че разследва

„възможен терористичен мотив”

при стрелбата. Властите помолиха жителите и туристите да не излизат на улиците и да освободят пътищата. „Един мъж започна да стреля диво”, разказа свидетел пред холандски медии.

Холандският координатор за борба с тероризма Питер-Яап Алберсберг заяви, че всички усилия са насочени към залавянето на стрелеца. Той също така заяви, че може да има повече от един извършител на тежкото престъпление.

Университетът в Утрехт е затворил вратите си и на никого не се позволява да влиза или излиза. Джамиите в града също са били затворени от съображения за сигурност.

Министър-председателят Марк Рюте

заяви, че е „дълбоко обезпокоен” и отмени седмичните си коалиционни разговори. Той отбеляза, че страната е станала прицел на нападение и не е изключено да става дума за тероризъм. „Ако това е терористична атака, то ние имаме само един отговор: нашата страна, нашата демокрация трябва да бъдат по-силни от фанатизма и насилието”, подчерта премиерът Рюте в изявлението си.

Полицията призова гражданите, които имат снимки от инцидента да се свържат с тях. Повишена е степента на сигурност на летищата в цяла Холандия.

Александър Маринов е собственик на български магазин, който се намира на метри от стрелбата. „Чухме шум от престрелките. В началото си помислихме, че е нещо от строежа близо до нас. Чухме полиция, линейки и излязохме, за да видим какво се случва. Спокоен съм, покрай нас има доста полиция”, казва той пред NOVA.

Към 13:30 часа българско време

посолството на Република България в Хага не разполага с информация за пострадали български граждани.

От дипломатическото представителство следят развитието на ситуацията след инцидента, при който неизвестен засега извършител откри стрелба в трамвай, съобщиха от МВнР.

Utrecht police say a square at a tram station has been cordoned off as emergency services are at the scene https://t.co/bK43Rt7aKp pic.twitter.com/oo7YKeGsQv