Седмокласник откри стрелба в училище в Белград, деветима са убити

Н ай-малко осем ученици и охранител са убити след стрелба в училище в сръбската столица Белград.

Други шестима ученици и учител са ранени при атаката и са откарани в болница, се казва в изявление на вътрешното министерство.

Полицията арестува 14-годишен ученик в училище "Владислав Рибникар" в центъра на Белград във връзка с нападението в сряда сутринта.

Твърди се, че заподозреният е използвал пистолета на баща си, казаха служители.

Води се разследване за мотивите за инцидента.

Полицаи с каски и бронежилетки отцепиха района около училището, намиращо се в централния квартал Врачар, малко след 08:40 ч. местно време (07:40 ч. по Гринуич).

„Незабавно на място полицията изпрати всички налични патрули и задържа заподозрян непълнолетен – ученик от седми клас, който е заподозрян, че е произвел няколко изстрела от пистолета на баща си по посока на учениците и охраната на училището“, се казва в съобщението на МВР.

BREAKING: Serbian police say a teenager has opened fire in a school in central Belgrade, causing casualties; suspect arrested. https://t.co/yUsbOmY0wP