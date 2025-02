Стрелба в производствен склад в Охайо, има ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Н яколко души са ранени при стрелба в производствен склад в град Ню Олбъни, в американския щат Охайо.

В изявлението се посочва, че полицията е блокирала сградата и че засега самоличността на заподозрения е неизвестна.

По-рано телевизия NBC4 съобщи, че няколко души са били ранени близо до склад на компания KDC One.

Жителите са инструктирани да „избягват района“.

Полицията съобщи, че „провежда евакуация на служители от сградата“.

„Най-малко петима души са били откарани по спешност в болници в района“, пише репортерът на NBC4 Columbus Кайл Бийчи на X.

