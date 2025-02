Стрелба в училище в Швеция

Десет души загинаха при стрелба в училище в централната част на Швеция. Инцидентът е станал в град Йоребру, на 200 километра западно от Стокхолм този следобед.

Това "е най-голямото масово убийство" в историята на страната, заяви днес на пресконференция министър-председателят Улф Кристершон, цитиран от АФП.

"Много въпроси остават без отговор", добави той и призова да не се правят спекулации за мотивите на убиеца, който също е мъртъв.

Йоребро се намира на 200 км западно от Стокхолм. Във вечерното училище се обучават хора на възраст над 20 години. То предлага курсове за начално и средно образование, както и часове по шведски език за имигранти, професионално обучение и програми за хора с умствени увреждания, отбелязва АП.

Полицията съобщи, че нападателят е сред загиналите. „Работим по това да идентифицираме жертвите“, заяви шефът на полицията в Йоребру. По думите му няма терористичен мотив за нападението.

Инцидентът е станал малко преди 13 ч. местно време, а властите са призовали местните жители да стоят далече от училището.

Министърът на правосъдието Гунар Щрьомер каза, цитиран от Newsweek: „Съобщенията за насилие в Йоребру са много сериозни. Полицията е на място и операцията е в разгара си. Правителството е в тесен контакт с полицията и следи отблизо развитието на ситуацията“.

