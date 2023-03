Стрелба в Хамбург, има загинали и ранени

В ъоръжен мъж, за когото се смята, че е действал сам, застреля снощи 7 души и рани 8 в църква на „Свидетели на Йехова“ в германския град Хамбург, съобщи полицията, която разследва какъв е бил мотивът за нападението, предаде Ройтерс.

BREAKING: At least six people dead and several more injured after a shooting in the northern German city of Hamburg, police said. https://t.co/EKLu12dCuS pic.twitter.com/s3MTMKy6h2

Полицията каза, че най-вероятно стрелецът е един от мъртвите на местопрестъплението.

Вестник „Билд“ съобщи, че стрелбата е била в кралската зала на църквата.

По-рано ДПА предаде, като се позова на журналисти на мястото, че жителите на северния квартал Алстердорф са получили на мобилните си телефони предупреждения да не излизат поради ситуация, опасна за живота.

Телевизионни кадри показаха десетки полицейски автомобили и противопожарни коли, които са блокирали улиците, както и хора, увити в одеяла, съпровождани от спасителни екипи до автобус.

Свидетел разказа на журналистите, че са се чули 12 изстрела.

At least six people were killed in a shooting in #Hamburg, police say. Several more in serious condition. The attackers fled and the police are looking for them. Nothing is yet known about the motives of the shooters. pic.twitter.com/J1CSsLgFNz