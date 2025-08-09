Стрелба на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, трима са ранени

Т рима души бяха ранени при стрелба на „"Таймс Скуеър"“ в Ню Йорк, съобщиха от местната полиция, цитирана от Асошиейтед Прес и Ройтерс.

Three people shot after teen gunman opens fire in Times Square, sparking chaos in tourist hotspot https://t.co/l45VdQuQmG pic.twitter.com/Bk09cwjMyo — New York Post (@nypost) August 9, 2025

Един човек е бил задържан и разпитан във връзка със стрелбата, казаха още полицията в Ню Йорк и добавиха, че все още не са му били повдигнати обвинения.

Стрелбата е станала в 01:20 часа сутринта местно време (08:20 часа българско време – бел. ред.).

Към момента няма повече подробности.

Нюйоркската полиция все още не е отговорила на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

Ню Йорк, най-големият град в Съединените щати, е световен център за финанси, култура и търговия. Неговата емблематична локация, "Таймс Скуеър" в Манхатън, привлича милиони местни жители и туристи ежегодно, известна със своите ярки неонови реклами, бродуейски театри и оживена атмосфера.

Въпреки статута си на една от най-посещаваните туристически дестинации в света, "Таймс Скуеър" периодично става сцена на инциденти, свързани с насилие, включително стрелби.

През последните години няколко такива събития са привлякли общественото внимание.

През май 2021 г. две жени и четиригодишно дете бяха ранени от заблудени куршуми при стрелба на 44-та улица и Седмо авеню, предизвикана от кавга между няколко мъже. Всички жертви бяха хоспитализирани в стабилно състояние. Подобен инцидент се случи през юли 2023 г., когато трима тийнейджъри бяха простреляни на 42-ра улица близо до Седмо авеню след спор, като стрелбата предизвика паника сред туристите, търсещи прикритие.

Тези инциденти се случват на фона на общата тревога относно насилието с огнестрелно оръжие в Съединените щати. През август 2019 г. например, мащабна паника обхвана "Таймс Скуеър", когато силните звуци от ауспусите на мотоциклети бяха сбъркани с изстрели, само дни след големи масови стрелби на други места в страната. Стотици хора започнаха да бягат и да се крият, като някои получиха леки наранявания в суматохата, преди полицията да потвърди, че няма реална заплаха.

Подобни събития подчертават предизвикателствата пред градската безопасност в големите метрополиси и продължаващия дебат относно контрола на оръжията в САЩ, където инцидентите с огнестрелно оръжие остават постоянна тема в обществения дискурс и политика.

Полицията в Ню Йорк продължава да поддържа засилено присъствие в района, за да осигури безопасността на милионите посетители.