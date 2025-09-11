От рогоносене до фетиш към гигантки: Най-странните секс фантазии на двойките през 2025 г.

Д а имаш и да го пазиш? Или да имаш и да превърнеш партньора си в рогоносец?

Казват, че изневярата никога не води до добро. Но ако фантазията на партньора ви е да ви гледа как се забавлявате с друг човек – тогава всъщност може да сте в печеливша позиция, пише New York Post.

Секс експертът Адриана Уинтърс твърди, че фетишът с рогоносенето е „много по-разпространен, отколкото повечето хора подозират“.

„Има толкова много фантазии и подобни неща – но хората имат нужда от практични съвети как да ги обсъждат“, споделя 37-годишната Уинтърс, автор на книгата „Значи искате да бъдете рогоносец?“, пред JamPress.

Рогоносенето обикновено се изразява в това, че мъж изпитва удоволствие, докато гледа как партньорката му прави секс с по-доминиращ мъж.

„Говоря за това какво представлява този фетиш и как да се обърнете към партньора си по темата“, обяснява експертката в сферата на NSFW съдържанието. В книгата си тя предлага женска перспектива за най-добрите практики при споделяне на сексуални фантазии в двойката.

„Много лесно е да отблъснете партньора си, ако подходите неправилно“, предупреждава тя. „Обсъждам също как да проверите хората, които евентуално искате да поканите, и как да се справяте с ревността.“

Когато трима не са тълпа, мисълта е тази, която има значение. Вниманието е ключово при отправяне на нестандартни сексуални желания, тъй като фетишите варират от сравнително невинни до наистина ексцентрични.

Източник: iStock/Getty Images

Въпреки това, фетишът към гигантките – сексуално влечение към свръхедри жени – остава най-разпространената мания в САЩ, според доклад за най-търсените фетиши през 2025 г.

Уинтърс, самопровъзгласилата се „Кралица на рогоносците“ от Великобритания, твърди, че е чувала за всички възможни практики. „Много мъже обичат да им се казва, че имат малък член“, обяснява тя относно феновете на сексуалното унижение. „Те искат да го чуят, дори когато размерът им е съвсем среден.“

„Аз съм кралица на размера и имам доста високи стандарти, така че унижението, свързано с члена, ми е лесно“, признава инфлуенсърката, която споделя горещи селфита и видеа в OnlyFans. „Харесва ми да го правя и е забавно.“

„Много мъже искат партньорката им да бъде по-доминираща“, допълва Уинтърс. „Забелязвам, че все повече жени поемат инициативата и това е доста вълнуващо.“

Фидеризмът – сексуален акт, при който хората се възбуждат, докато се хранят и напълняват – също е популярен, разкрива британката. „Извратените фантазии винаги ме изумяват“, казва тя, преди да сподели още една необичайна практика.

„Пърденето е нещо много значимо“, признава Уинтърс. „Не знам защо, но изглежда мъжете наистина харесват идеята жените да им пръднат в лицето.“

Източник: iStock/Getty Images

„Странно е, но достатъчно безобидно“, смята експертката. „Женската борба също е много търсена.“

Уинтърс обаче съветва хедонистите да бъдат внимателни и да не изненадват партньора си с нестандартна фантазия. „Не изсипвайте просто извращенията си в скута на половинката“, настоява тя. „Не искате да я изплашите.“

„Добрата комуникация е изключително важна и темата трябва да се повдига деликатно“, добавя Уинтърс. „Важно е също да помните, че ако фантазията включва елемент на унижение, това невинаги е с негативен заряд.“

„Трябва да си давате взаимна подкрепа“, заключава тя, „и да сте сигурни, че и двамата се чувствате комфортно и защитени във всяка ситуация.“