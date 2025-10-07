Любопитно

7-те най-големи секс мита в историята

Да си го признаем - когато мислим за история, думата „сексуално просветление“ рядко ни идва наум

7 октомври 2025, 16:20
7-те най-големи секс мита в историята
Източник: Getty Images/iStock

Д а си го признаем — когато мислим за история, думата „сексуално просветление“ рядко ни идва наум. Обикновено си представяме кални улици, гнили зъби и съмнителна лична хигиена. Нищо особено секси.

На училище са ни учили, че викторианците припадали при вида на оголен глезен, че Клеопатра е използвала вибратор тип „направи си сама“ с пчели (да, наистина) и че в Средновековието жените носели железни колани за целомъдрие като част от някакъв извратен косплей.

Истината обаче е, че историята, която познаваме от учебниците и интернет, е пълна с митове, полуистини и понякога откровени глупости. Чували ли сте, че лекарите лекували жените от „истерия“, довеждайки ги до оргазъм? Или че изпускането на газове може да причини ерекция? Или че контрацепцията не е съществувала преди 60-те години на XX век?

Е, закопчайте коланите (поясът на целомъдрието е по избор), защото ще се потопим в най-сочните, най-странни и най-големи секс митове от историята…

1. Викторианците били благочестиви и целомъдрени

Викторианците традиционно се представят като сковани, изискани и обсебени от приличие хора. Но реалността може да ви накара да се задавите с вашия Ърл Грей. Макар официалната позиция да е, че сексът служи единствено за размножаване в брака, доказателствата сочат, че викторианците са били доста страстни.

Порнографията и еротичните материали били широко разпространени – музеят V&A например съхранява множество примери за еротични фотографии и илюстрации, включително някои категорично NSFW кадри от 1896 г.

Писмата също били средство за изразяване на сексуално желание и фантазия. Дори кралица Виктория е известна със страстта си към съпруга си принц Алберт – двамата имали девет деца. През ноември 1839 г. тя записва в дневника си:

„Скъпият ми Алберт се прибра днес от дъжда; изглеждаше толкова красив в белите си кашмирени бричове, без нищо отдолу.“

Джентълменските клубове по онова време също ни разкриват интересни навици – например, че мъжете понякога закачали срамни косми от любовниците си на шапките си като талисман за късмет (или просто за хвалба).

В документалния филм „Секс: Една луда история“ Аманда Холдън и историкът Дан Джоунс доказват, че викторианците може би са били едно от най-сексуално прогресивните общества в историята. Започнали със скандалите около кралица Виктория, двамата завършили с изпробване на някои от най-горещите BDSM практики на епохата!

2. Лекарите довеждали жените до оргазъм, за да лекуват „истерия“

Широко разпространената история твърди, че викторианските лекари ръчно довеждали жените до оргазъм, за да ги излекуват от „истерия“, и че вибраторът бил измислен, за да щади ръцете им. Всичко това е невярно.

Няма исторически доказателства за подобна практика – тя е напълно опровергана от специалистите. Вибраторът всъщност е изобретен за мъже през 1880 г. и е използван за лечение на травми на гръбначния стълб, лошо храносмилане, глухота и болки. Да, понякога се прилагал и при импотентност чрез масаж на перинеума, но не с цел оргазъм.

Източник: Getty Images/iStock

3. Клеопатра използвала тиква, пълна с пчели

Като споменахме вибратори – митът за Клеопатра, която уж използвала издълбана тиква, пълна с пчели, за удоволствие, е един от най-абсурдните. Въпреки че тази легенда се е разпространила по целия свят, шансът да е истина е нищожен. Едва ли някоя жена би пуснала пчели в нещо, което смята да вкара в тялото си.

Няма нито археологически, нито исторически доказателства за подобно нещо. По-вероятно е митът да е бил създаден, за да редуцира Клеопатра до нейната сексуалност — похват, който римляните често използвали, за да дискредитират силни жени лидери.

4. Изпускането на газове предизвиква ерекция

Според някои древни текстове, бобената яхния можела да направи чудеса в спалнята. Този странен мит произлиза от грешно тълкуване на трудовете на древногръцкия лекар Гален, който вярвал, че ерекцията се дължи на „пневма“ – жизнен въздух, навлизащ в пениса.

Според него пикантните и газообразуващи храни като боб и горчица стимулирали „пневмата“ и съответно сексуалната функция. Тази идея оцеляла чак до XVI век – през 1569 г. фламандският лекар Хуго Фридевалис дори препоръчвал аспержи и боб на младоженците. Днес този мит е по-скоро повод за смях, отколкото за вяра.

5. Контрацепцията не е съществувала преди модерните времена

Методът „издърпай и се моли“ не е бил единственото средство за избягване на бременност в миналото. Хората винаги са проявявали изобретателност, когато не са искали деца.

Казанова твърдял, че карал любовниците си да използват лимонова кора като цервикална капачка (ouch), а други използвали гъби, напоени с оцет, за да блокират сперматозоидите.

Още от Средновековието насетне са се използвали презервативи – направени от овчи мехури или други животински черва, които можели да се перат и използват повторно. Понякога били завързвани с панделка (романтично, нали?). Купували се от театри и бръснари, а целта им била не само контрацепция, но и защита от венерически болести. Ефективността им, разбира се, била съмнителна.

6. Всички били девствени преди брака

Преди сексуалната революция от 60-те години на XX век, девствеността се смятала за задължителна добродетел, особено за жените. Но реалността била доста по-свободна.

Християнството официално заклеймявало предбрачния секс като грях, но на практика много хора правели точно това. През XVIII век във Великобритания било нормално влюбените да спят заедно, стига да са сгодени и да възнамеряват да се оженят. Разбира се, жените били по-строго съдени от мъжете, но ако връзката била сериозна и дискретна — обществото си затваряло очите.

7. Средновековните пояси за целомъдрие наистина съществували

А, прочутият средновековен пояс на целомъдрието – уж железен инструмент за заключване на женската добродетел. Истината? Тези страшни метални панталони са по-скоро измислица, отколкото реалност.

Най-ранното споменаване на подобно устройство се появява през 1405 г. в трактата „Bellifortis“ на Конрад Кизер, където то е представено на шега – като част от колекция с фантастични и сатирични изобретения. По-късно викторианците, обсебени от Средновековието, възраждат идеята и създават метални пояси като музейни куриози. Повечето от „оригиналните“ екземпляри са направени през XVIII–XIX век – не за употреба, а за показ.

💋 Историята на секса не е пълна само с табута, а и с митове, които често казват повече за нашето време, отколкото за миналото. Колкото повече научаваме за тях, толкова по-ясно става: хората винаги са били хора — любопитни, изобретателни и, да си го кажем, доста палави.

Източник: www.history.co.uk    
