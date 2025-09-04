Любопитно

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

Най-доволни от сексуалния си живот са жените на 66 години и мъжете на 64 години

4 септември 2025, 15:27
Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си
Източник: iStock/Getty Images

В ъзрастта не определя качеството на сексуалния ви живот – независимо дали сте на 20 или на 80, връзката и интимността могат да направят чудеса. Въпреки това съществува възраст, в която хората се чувстват най-доволни от сексуалния си живот... и вероятно тя не е тази, която си мислите.

  • Коя възрастова група има най-добър секс?

Проучването „Singles in America“ на Match.com от 2018 г., проведено сред 5000 необвързани хора от различни възрасти, етноси и социални групи в САЩ, показва изненадващи резултати: най-доволни от сексуалния си живот са жените на 66 години и мъжете на 64 години.

Източник: iStock/Getty Images

Това не изненадва Холи Ричмънд, CST, LMFT, сертифициран сексотерапевт. „Мисля, че това потвърждава, че страхотният секс не е свързан с това да имаш „перфектно“ тяло или да си млад, или с някой от културните стандарти, които ни внушават какъв трябва да бъде сексът“, казва тя. „По-скоро страхотният секс е свързан с това да познаваш себе си и да можеш да кажеш на партньора си какво ти е приятно.“

Според д-р Ричмънд хората над 50 години притежават увереност и опит, които им позволяват да изразяват сексуално овластяване – и това неизбежно води до по-добър секс.

Изследване на Университета на Мичиган също показва, че 85% от сексуално активните възрастни смятат секса за важен за качеството на живота си, отбелязва Карла Мари Манли, доктор по медицина, клиничен психолог и автор на книгата „Радост от страха“.

„Почти 75% от анкетираните възрастни хора заявяват, че са доволни от сексуалния си живот“, казва тя.

Друго проучване, насочено изцяло към жени, установява, че 54% от тях намират секса за по-приятен с напредването на възрастта.

Източник: iStock/Getty Images
  • Защо сексът става по-хубав с годините?

Това нарастване на удоволствието може да се дължи на различни фактори – липсата на тревога за нежелана бременност, повече свободно време и по-малко стрес, особено след пенсиониране, обяснява д-р Манли.

Освен това хората в тази възрастова група вече знаят какво искат и как да го поискат от партньора си. „Може би също така усещат колко бързо лети времето и осъзнават, че животът е твърде кратък, за да се отказват от удоволствие“, допълва д-р Ричмънд.

  • Какво става с по-младите?

Психологът Пепър Шварц, доктор по философия, подчертава, че младите хора често изпитват разочарования в спалнята заради нереалистично високите си стандарти. По-възрастните, напротив, са по-склонни да приемат телата си и да се наслаждават на интимността по начини, които младите трудно биха си позволили, отбелязва д-р Манли.

  • Най-добрият секс е на всяка възраст

Въпреки че сексът след 60 може да бъде „най-добрият“, специалистите д-р Ричмънд, д-р Шварц и д-р Манли са единодушни: човек може да има страхотен секс на всяка възраст.

Мъжете, които правят най-много секс
6 снимки
мъже
мъже
мъже
мъже

„Колкото повече се научим да говорим открито и да не се страхуваме да споделяме своите желания и предпочитания, толкова по-удовлетворяващ ще бъде сексуалният ни живот – както за нас самите, така и за нашите партньори“, казва д-р Ричмънд.

А ако не сте на 60 години – не губете надежда. „Най-добрият секс“ е субективно понятие, подчертава д-р Шварц. „Най-важното за секса – както в напреднала възраст, така и във всяка друга – е правилното отношение.“

Източник: www.thehealthy.com    
