Как е възможно? Четири деца оцелеяха при самолетна катастрофа в Амазония

М есец след като четири деца изчезнаха в колумбийската Амазония, предварителен доклад на Службата за гражданска авиация на страната предлага улики за това как те са могли да оцелеят при опустошителната самолетна катастрофа, при която загинаха всички възрастни на борда.

Необикновената история на изчезналите деца предизвиква силен интерес в цяла Колумбия и в международен план, тъй като в гората продължава мащабна операция по издирване, ръководена от военни, предава CNN.

На борда на злополучния полет на 1 май са били пилотът Ернандо Мурсия Моралес, лидерът на коренното население Ярупари Херман Мендоса Ернандес, жена от коренното население на име Магдалена Мукутуа Валенсия и четирите ѝ деца, най-голямото от които е на 13 години, а най-малкото - само на 11 месеца.

Според доклада скоро след излитането рано сутринта от отдалечената общност Араракуара пилотът съобщава по радиото на контрола на въздушното движение, че ще търси място за аварийно кацане.

🇨🇴 Colombia's military says it is getting "very close" to four Indigenous children who have been roaming the Amazon since a plane crash a month ago



The statement came after having discovered a rudimentary shelter, some half-eaten fruit and a footprint, as @vedikahahl explains 👇 pic.twitter.com/A618HiWKqi