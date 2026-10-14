Тъмнина в Украйна: Мащабни руски удари оставиха 600 000 души без ток

Н ай-малко 600 000 души в цяла Украйна са без електрозахранване след смъртоносни нощни руски удари с ракети и дронове, съобщи президентът Володимир Зеленски.

Той заяви, че е била поразена „критична“ енергийна инфраструктура в Киев и столичния регион, както и в североизточния град Харков, въпреки твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп от неделя, че между Русия и Украйна е в сила „енергийно примирие“, съобщава Би Би Си (BBC).

В Киев най-малко трима души са загинали, а 21 са ранени, съобщиха от Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации (ДСНС).

Министерството на отбраната на Русия заяви, че неговите „мащабни“ нощни удари са били насочени срещу комуникационни и енергийни съоръжения в Киевска и Харковска област, използвани от украинските военни.

Военното министерство допълни също, че през нощта са били свалени 902 украински дрона над редица руски региони, включително столицата Москва и Крим - южния украински полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

Въздушните сили на Украйна съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 39 балистични и крилати ракети и 128 дрона, като четири от ракетите и 115 от дроновете са били свалени.

В неделя Тръмп написа в публикация в социалните мрежи: „Влиза в сила незабавно: ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. И двете страни се съгласиха. Не го нарушавайте!“.

Оттогава президентът Зеленски неколкократно заяви, че Украйна е готова да спре ударите си срещу руски петролни рафинерии и други енергийни съоръжения, ако Москва направи същото. Външният министър на Русия Сергей Лавров обаче заяви, че Украйна не заслужава „отдиха“, който едно примирие би донесло. Той добави, че при евентуално примирие Европа би могла да „напомпа Украйна с нови оръжия“, за да продължи тя войната.

Руският президент Владимир Путин започна пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г., като в момента Москва контролира около 20% от украинската територия.