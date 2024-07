Столтенберг беше удостоен с най-високото гражданско отличие в САЩ

О ттеглящият се генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг беше удостоен с най-високото гражданско отличие на САЩ - Президентския медал на свободата, предаде ДПА.

Медалът му беше връчен лично от американския президент Джо Байдън на церемонията по откриването на срещата на високо равнище на отбранителния алианс във Вашингтон.

Honoured and humbled to receive the Presidential Medal of Freedom from @POTUS Biden.



I see this as a recognition not just for me, but for the millions of men and women who serve our great Alliance, in and out of uniform.



We are stronger and safer together in #NATO. pic.twitter.com/MQu8MqsR6e