Рибари извадиха от морето тялото на стюардеса, убита по време на гмуркане в Маями

Т ялото на жена бе открито на плаж във Флорида. Жертвата е официално идентифицирана като стюардеса от American Airlines. Към момента разследващите работят по версия, че причината за смъртта е вероятен сблъсък с моторна лодка, докато жената се е гмуркала с шнорхел.

Останките на 31-годишната Кели Мелинда Уилямс са открити от двама рибари в прибоя близо до Холивуд Бийч около 20:00 ч. на 3 юни, предава CBS Miami. Властите съобщават, че младата жена е имала „наранявания, съответстващи на удар от плавателен съд“, а съдебномедицинската експертиза е определила като причина за смъртта тежка травма от тъп предмет.

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„Въз основа на разследването изглежда, че починалата е практикувала шнорхелинг или гмуркане в района на държавния парк „Д-р Вон Д. Майзел-Еула Джонсън“ през деня на 3 юни“, се казва в официално изявление на Комисията за опазване на рибата и дивата природа във Флорида (FWC).

Към момента не се съобщават подробности относно лодката, причинила смъртта, нито дали има идентифицирани заподозрени. Разследването се води съвместно от детективския отдел в Холивуд и FWC.

Свидетелски разказ и почерненото семейство

Очевидец описва пред NBC6 South Florida момента, в който рибарите са извадили тялото от водата:

„Двама мъже ловяха риба точно до плажа. Видях от прозореца си как теглят нещо и след това го извлякоха на брега. Оказа се тяло на жена“, разказва Емилио Бенитес.

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Родителите на Кели споделиха пред медиите, че дъщеря им наскоро се е омъжила и се е преместила да живее във Флорида. Те я описват като страстен почитател на гмуркането и „прекрасен човек“. Уилямс е работила като стюардеса, базирана на международното летище в Маями (MIA).

Скръб в авиационния бранш

Професионалната асоциация на стюардесите в Маями изрази своите съболезнования в социалните мрежи:

„С голяма тъга споделяме новината за кончината на нашата колежка Кели Уилямс. Нашите мисли и искрени съболезнования са с нейното семейство, приятели и близки в този труден момент“.

Работодателят ѝ, American Airlines, също излезе с официална позиция:

„Дълбоко сме натъжени от загубата на нашата колежка. Изразяваме пълната си подкрепа и съчувствие към нейното семейство и приятели в този момент на скръб“.