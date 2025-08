Срутване в медна мина в Чили, загинал и петима в неизвестност

Е дин миньор е загинал, а петима са останали в капан под земята след срутване в медна мина в Чили, която е най-голямото подземно находище на мед в света, предаде Асошиейтед прес.

* Видеото е архивно!

Други девет работници в мината са получили наранявания, съобщиха в петък от Националната медна корпорация на Чили, известна като „Коделко“ (Codelco), като определиха инцидента като резултат от "сеизмично събитие".

Геоложката служба на САЩ съобщи за земетресение с магнитуд 5 в района на централната част на Чили, където се намира мината „Ел Тениенте“ на „Коделко“. Според компанията трусът е бил с магнитуд 4,2.

Властите съобщиха, че все още разследват дали става въпрос за естествено земетресение или минната дейност е причинила труса. Чилийската прокуратура започна и наказателно разследване, за да установи дали са били нарушени някакви стандарти за безопасност.

Към момента няма връзка с петимата работници под земята и не е ясно дали те са живи. Компанията полага усилия за организиране на спасителна операция.

