Двама загинали при срутване на мина в Турция

Д вама души са загинали, а друг е бил ранен след срутване в хромова мина в западната турска провинция Денизли. Длъжностни лица съобщават, че е започнало съдебно разследване на инцидента.

Според губернатора на Денизли Омер Фарук Коскун срутването е станало на дълбочина 700-800 метра в мината и е затиснало трима души.

Two people were killed and another injured on Friday following a collapse inside a chrome mine in Turkey's western Denizli province. Officials say a judicial investigation has been launched into the accident.https://t.co/86iFVui3ra