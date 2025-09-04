Срив на Google по света, засегна и България

У слугите на "Гугъл", като търсенето, електронната поща, сайтът за видео "Ютюб" (YouTube) са недостъпни за редица потребители по света. България също е засегната от проблема, като проблем с услугите се съобщава в Турция, показва проверка.
User reports indicate problems with Google since 3:33 AM EDT. https://t.co/MK35emuk7T RT if you're also having problems #Googledown— Downdetector (@downdetector) September 4, 2025
Най-големият сайт следящ достъпността на интернет сайтовете "Даундетектор" (Downdetector.com) също съобщава за текущата ситуация с продуктите на американската компания Алфабет (Alphabet). "Потребителски сигнали сочат за проблеми с Гугъл", пишат от "Даундетектор".