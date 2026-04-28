„Списъкът“ на стрелеца: Защо Каш Пател е бил изключение

З аподозреният за стрелбата на вечерята на кореспондентите в Белия дом Коул Алън в предполагаемия си манифест е заявил, че е искал да убие всеки член на администрацията на Тръмп, когото успее да намери, с изключение на директора на ФБР Каш Пател.

Сега федералните разследващи се опитват да разберат защо Пател е бил изрично изключен от текста на нападателя и източници казаха пред The New York Post, че имат работна версия.

Източници казват, че конкретното изключване на Пател вероятно произтича от предполагаемото желание на Алън да избягва да атакува органите на реда, докато се фокусира изцяло върху Тръмп, срещу когото той се е изказвал яростно в манифеста.

„Всичко всъщност би било спекулация, но той си е направил труда да обясни защо не насочва атака срещу всички правоохранителни агенции, така че мисля, че вероятно е свързано с това“, каза източник от органите на реда. Друг източник каза, че Алън „изрично е заявил, че не иска да атакува органите на реда. Затова“.

Въпреки това източниците казват, че все още разследват истинските мотиви на нападателя. Изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш заяви в неделя, че Алън не сътрудничи на органите на реда след ареста си.

Алън, който сега е обвинен в опит за убийство на президента Доналд Тръмп, е оставил след себе си ужасяващ манифест, описващ неговите „правила за водене на действия“ за планираното кърваво нападение в събота вечер и специално посочващ Пател.

„Чиновници от администрацията (без да се включва г-н Пател): те са целите, подредени по приоритет от най-високопоставените към най-нископоставените“, е написал 31-годишният Алън в текста от 1052 думи.

„Сикрет сървис“: те са цели само ако е необходимо, и да бъдат обезвреждани безсмъртоносно, ако е възможно. „Охраната на хотела: не са цели, ако изобщо е възможно (освен ако не стрелят по мен)“, продължава анти-Тръмп нападателят, като добавя, че полицаите от метрото на Вашингтон и военнослужещите от Националната гвардия трябва да бъдат третирани по същия начин. Служителите на хотела и гостите „изобщо не са цели“, е написал той.

Въпреки това един служител на реда е бил улучен в бронежилетката си, след като Алън предполагаемо е открил огън и се е втурнал към балната зала на хотел Washington Hilton, където около 2500 гости са били събрани за галавечерята.

Завършилият CalTech направи предизвикателна първа поява във федералния съд в понеделник, където му бяха повдигнати обвинения за опит за убийство на президента, пренасяне на огнестрелно оръжие през щатски граници с цел извършване на престъпление и използване на огнестрелно оръжие.

Той е изправен пред доживотен затвор, ако бъде признат за виновен по най-тежкото обвинение.

Пател заяви на пресконференция в понеделник, че ФБР е „благодарно на „Сикрет сървис“ на Съединените щати, Министерството на вътрешната сигурност и нашите партньори между агенциите… за това, че бързо са предприели действия“ по време на събитието.

„Това трябва да бъде отбелязано от всеки един американец. Те направиха точно това, за което са обучени. Те спряха масирана атака“, каза Пател.

