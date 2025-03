Редица държави изпращат хуманитарна помощ на Мианмар

Р едица държави започнаха да изпращат хуманитарна помощ на Мианмар и Тайланд след силното земетресение, което в петък разлюля Югоизточна Азия, предаде Асошиейтед прес. Усилията подпомагане на пострадалите са фокусирани върху Мианма, където броят на жертвите днес нарасна до 1644. Ранените вече са 3408, а 139 се водят изчезнали. Очаква се тези числа да се увеличат.

Епицентърът на земетресението бе близо до Мандалей – втория по големина град в Мианмар с население от 1,5 млн. души. В съседен Тайланд броят на загиналите нарасна до 17 души.

До Мианмар вече са достигнали пратки с храна, лекарствата и други жизненоважни продукти. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси обаче вчера съобщи, че усилията на спасителите са възпрепятствани от сериозния недостиг на медицински материали, включително комплекти за лечение на травми, анестетици, помощни средства, основни лекарства и палатки и др.

"Опасяваме се, че може да минат седмици, преди да разберем пълния размер на разрушенията, причинени от това земетресение", кава Мохамед Рияс, директор на неправителствената организация Международен спасителен комитет в Мианмар.

Днес се очаква конвой от 17 китайски камиона, превозващи важни материали за подслон и медицински консумативи, да достигне Мандалей. Китай съобщи, че е изпратил над 135 спасители и експерти, както и доставки като медицински комплекти, детектори за земетресения, дронове и др. оборудване, като същевременно обеща спешна помощ в размер на около 13 млн. eвро.

Bangladesh dispatches 16.5 tons of aid to Myanmar in first phase. 26- specialised military rescue team, 10-member fire service unit, plus 10 army and 11 civilian medics on standby, awaiting Myanmar’s request. pic.twitter.com/DxxW7iOeyU — Defence research forum DRF (@Defres360) March 30, 2025

Хонконг вчера изпрати спасителен екип от 51 души, сред които пожарникари и служители на бърза помощ. Освен това Хонконг предостави спасително оборудване, включително детектори за живот и автоматична антенна система за сателитно проследяване.

Руското министерство на извънредните ситуации съобщи, че е изпратило 120 спасители и материали в Янгон – най-населения град в Мианмар. Освен това Руското министерство на здравеопазването заяви, че Москва е изпратила медицински екип, включващ специалисти по инфекциозни болести, реанимация, травматология, психолог, както и екипи за търсене и спасяване с кучета и устройства, които могат да търсят в развалини на дълбочина до 4,5 метра.

Два индийски военнотранспортни самолета C-17 вчера кацнаха в Мианмар с оборудване за полева болница и спасителен екип от около 120 души.

Малайзия съобщи, че ще изпрати 50 спасители, които да помогнат за идентифицирането и предоставянето на помощ в най-засегнатите райони.

Южна Корея обяви, че ще предостави хуманитарна помощ в размер окло 2 млн. евро чрез международни организации.

Bangladesh sends urgent aid to earthquake-hit Myanmar:



Medicines, tents, dry food, rescue, medical teams and hopes via Armed Forces 1× C-130J airlifter & 1×Casa C-295W departed Mar 30, 2025, from Bangladesh. More support like 20 members of BFCD to follow as needed. pic.twitter.com/JTy9JKRlLV — Defence research forum DRF (@Defres360) March 30, 2025

Европейската комисия в петък обеща да отпусне 2,5 млн. евро за спешна помощ за облекчаване на последиците от земетресението.

Ирландия вчера обяви, че ще предостави пакет от помощи в размер на 6 млн. евро.

Президентът Доналд Тръмп заяви в петък, че САЩ ще помогнат на Мианмар, но някои експерти изразиха опасения във връзка с големите съкращения на чуждестранната помощ, предприети от неговата администрация.

Службата на ООН по хуманитарните въпроси съобщи, че си сътрудничи с други организации и че от Централния фонд за спешно реагиране са отпуснати над 4,6 млн. евро за "животоспасяваща помощ".

Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец отпусна над 2 млн. евро в подкрепа на работата на организацията в Мианмар.

Bharat Helps quake hit Myanmar



Approx 15 tonnes of relief material is being sent to Myanmar on an IAF C 130 J aircraft from AFS Hindon.



Relief Material include:

Tents

Sleeping bags

Blankets

Meals Ready to Eat

Water purifiers

Hygiene kits

Solar lamps

Generator sets

Essential… pic.twitter.com/j0G6UJOaf8 — Anand Narasimhan🇮🇳 (@AnchorAnandN) March 29, 2025

