Спасиха 170 мигранти край Кипър, сред които непридружени деца

Б реговата охрана на Кипър спаси 170 мигранти на няколко морски мили източно от средиземноморския остров, пише ДПА.

Кипърското радио съобщи, че сред мигрантите има 46 непълнолетни лица, 27 от които са без придружители.

Бреговата охрана е качила мигрантите на борда на три малки катера и ги е извела на безопасно място. След като им се направят медицински прегледи, те ще бъдат настанени в два лагера на острова.

#Cyprus #migrant boat landings.



Of the 170, 106 are men, 18 are women, and 46 are children, 27 of whom are unaccompanied. https://t.co/4sPjOuy9Xg