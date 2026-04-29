Несигурността около Иран разклати пазарите, петролът отново тръгна нагоре
Източник: iStock Photos/Getty Images

А зиатските фондови пазари се колебаеха в сряда, докато цените на петрола продължиха да растат на фона на буксуващите преговори между Иран и САЩ, както и несигурността около бъдещето на Ормузкия проток.

Техеран е предложил план за частично облекчаване на блокадата на протока в замяна на смекчаване на американските ограничения върху иранските пристанища, докато дипломатическите преговори продължават.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи предложението като „по-добро от очакваното“, но подчерта, че всяко споразумение трябва да гарантира, че Иран няма да ускори развитието на ядрена програма.

От своя страна говорителят на иранското министерство на отбраната Реза Талаей-Ник заяви, че Вашингтон трябва да „се откаже от незаконните и ирационалните си искания“. Катар междувременно предупреди за риск от „замразен конфликт“.

Въпреки острия тон, CNN цитира източници, според които позициите на двете страни не са толкова раздалечени, колкото изглеждат, а дипломатическите усилия остават интензивни.

На енергийните пазари цената на петрола продължи да се покачва.

Сортът „Брент“ се търгуваше около 112 долара за барел – над нивата отпреди примирието в началото на април, докато американският лек суров петрол WTI премина границата от 100 долара за първи път от две седмици. В същото време Обединените арабски емирства обявиха, че се оттеглят от ОПЕК и формата ОПЕК+, но пазарите реагираха сдържано на новината.

Азиатските борси завършиха с разнопосочни резултати – индексите в Хонконг, Шанхай, Джакарта и Манила отбелязаха ръстове, докато тези в Сидни, Сингапур, Сеул и Тайпе се понижиха.

На Уолстрийт технологичният индекс Nasdaq поведе спадовете, след като The Wall Street Journal съобщи, че OpenAI – създателят на ChatGPT – не е изпълнил заложените цели за ръст на потребителите и приходите.

По-късно през деня вниманието на инвеститорите се насочва към Федералния резерв, който трябва да приключи двудневното си заседание.

Пазарите ще следят внимателно сигналите за бъдещата политика по отношение на инфлацията и лихвените проценти.

Източник: БГНЕС    
Петролни цени Напрежение САЩ-Иран Ормузки проток Азиатски пазари Ядрена програма Американски санкции ОПЕК Дипломатически преговори Глобални пазари Федерален резерв
