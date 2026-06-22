Китай отвърна на САЩ, наложи санкции на 10 американски компании

Т ърговското и технологичното противопоставяне между Китай и САЩ навлезе в нов етап, след като Пекин обяви санкции срещу 10 американски компании, за които твърди, че са свързани с въоръжените сили на САЩ. Решението идва в отговор на последните мерки на Вашингтон срещу водещи китайски технологични и индустриални компании, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Китай обвини САЩ в лицемерие, търговската война ескалира

В изявление китайското Министерство на търговията съобщи, че на местните износители ще бъде забранено да доставят стоки с т.нар. „двойно предназначение“ на санкционираните американски дружества. Под този термин попадат продукти и технологии, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели.

Според Пекин мярката има за цел да защити националната сигурност на страната и представлява отговор на „неправомерното разширяване от страна на американското правителство на така наречения списък с китайски военни компании“.

Какво предизвика ответните мерки

По-рано този месец администрацията на президента Доналд Тръмп разшири списъка на китайски компании, за които американските власти смятат, че поддържат връзки с китайската армия или подпомагат военните способности на Пекин.

Сред включените дружества са технологичните гиганти Alibaba и Baidu, както и производителите на електромобили BYD и NIO. В списъка попадат и редица други компании от секторите на изкуствения интелект, телекомуникациите, производството на батерии и високите технологии.

Макар включването в този списък да не представлява директна икономическа санкция, то има сериозни последици. Съгласно американското законодателство Министерството на отбраната на САЩ няма да може да сключва директни договори с тези компании след края на юни, а от 2027 г. ще бъде ограничено и закупуването на техни продукти чрез посредници.

Китай наложи санкции на САЩ заради Тайван

Кои американски компании са засегнати

Сред десетте компании, обект на китайските ограничения, са производители на военни дронове, отбранителни технологии и добив на стратегически суровини.

В списъка попадат Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials и USA Rare Earth.

Някои от тях работят по проекти за американската армия, докато други са сред ключовите играчи в добива и преработката на редкоземни елементи – суровини, които са от съществено значение за производството на електроника, батерии, оръжейни системи и високотехнологично оборудване.

Спор за редкоземните елементи

Решението на Китай е особено чувствително заради доминиращата роля на страната на световния пазар на редкоземни метали. Пекин контролира значителна част от глобалния добив и преработка на тези суровини, които са критично важни за отбранителната индустрия, автомобилостроенето и производството на електронни устройства.

Затова всяко ограничение върху износа на подобни материали се следи внимателно от западните правителства и индустрии, които от години търсят начини да намалят зависимостта си от китайските доставки.

Ново напрежение въпреки опитите за диалог

От китайското Министерство на търговията посочиха, че действията на Вашингтон противоречат на договореностите, постигнати между китайския лидер Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп по време на визитата на Тръмп в Китай през май.

Според Пекин двете страни са се ангажирали да работят за стабилизиране на икономическите отношения и ограничаване на търговските конфликти. Въпреки това през последните седмици напрежението отново се засили както по отношение на технологичния сектор, така и по въпросите на сигурността и достъпа до стратегически ресурси.

Китайските власти уточниха, че компаниите могат да кандидатстват за специално разрешение за износ на определени стоки, но също така предупредиха, че фирми и физически лица от трети държави няма да имат право да прехвърлят китайски продукти с двойно предназначение към санкционираните американски компании.

Тези мерки срещу Русия ядосаха Китай

Част от по-широкото съперничество

Санкциите са пореден епизод от продължаващото стратегическо съперничество между двете най-големи икономики в света. През последните години САЩ и Китай многократно си разменят ограничения, санкции и контрол върху износа в области като полупроводниците, изкуствения интелект, телекомуникациите, електромобилите и редкоземните суровини.

Анализатори предупреждават, че подобни мерки могат да задълбочат разделението в глобалните вериги за доставки и да окажат влияние върху световната икономика, особено в секторите, зависещи от високите технологии и стратегическите материали.