Китай отвърна на САЩ, наложи санкции на 10 американски компании

Т ърговското и технологичното противопоставяне между Китай и САЩ навлезе в нов етап, след като Пекин обяви санкции срещу 10 американски компании, за които твърди, че са свързани с въоръжените сили на САЩ. Решението идва в отговор на последните мерки на Вашингтон срещу водещи китайски технологични и индустриални компании, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.
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В изявление китайското Министерство на търговията съобщи, че на местните износители ще бъде забранено да доставят стоки с т.нар. „двойно предназначение“ на санкционираните американски дружества. Под този термин попадат продукти и технологии, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели.
Според Пекин мярката има за цел да защити националната сигурност на страната и представлява отговор на „неправомерното разширяване от страна на американското правителство на така наречения списък с китайски военни компании“.
- Какво предизвика ответните мерки
По-рано този месец администрацията на президента Доналд Тръмп разшири списъка на китайски компании, за които американските власти смятат, че поддържат връзки с китайската армия или подпомагат военните способности на Пекин.
Сред включените дружества са технологичните гиганти Alibaba и Baidu, както и производителите на електромобили BYD и NIO. В списъка попадат и редица други компании от секторите на изкуствения интелект, телекомуникациите, производството на батерии и високите технологии.
Макар включването в този списък да не представлява директна икономическа санкция, то има сериозни последици. Съгласно американското законодателство Министерството на отбраната на САЩ няма да може да сключва директни договори с тези компании след края на юни, а от 2027 г. ще бъде ограничено и закупуването на техни продукти чрез посредници.
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- Кои американски компании са засегнати
Сред десетте компании, обект на китайските ограничения, са производители на военни дронове, отбранителни технологии и добив на стратегически суровини.
В списъка попадат Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials и USA Rare Earth.
Някои от тях работят по проекти за американската армия, докато други са сред ключовите играчи в добива и преработката на редкоземни елементи – суровини, които са от съществено значение за производството на електроника, батерии, оръжейни системи и високотехнологично оборудване.
- Спор за редкоземните елементи
Решението на Китай е особено чувствително заради доминиращата роля на страната на световния пазар на редкоземни метали. Пекин контролира значителна част от глобалния добив и преработка на тези суровини, които са критично важни за отбранителната индустрия, автомобилостроенето и производството на електронни устройства.
Затова всяко ограничение върху износа на подобни материали се следи внимателно от западните правителства и индустрии, които от години търсят начини да намалят зависимостта си от китайските доставки.
- Ново напрежение въпреки опитите за диалог
От китайското Министерство на търговията посочиха, че действията на Вашингтон противоречат на договореностите, постигнати между китайския лидер Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп по време на визитата на Тръмп в Китай през май.
Според Пекин двете страни са се ангажирали да работят за стабилизиране на икономическите отношения и ограничаване на търговските конфликти. Въпреки това през последните седмици напрежението отново се засили както по отношение на технологичния сектор, така и по въпросите на сигурността и достъпа до стратегически ресурси.
Китайските власти уточниха, че компаниите могат да кандидатстват за специално разрешение за износ на определени стоки, но също така предупредиха, че фирми и физически лица от трети държави няма да имат право да прехвърлят китайски продукти с двойно предназначение към санкционираните американски компании.
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- Част от по-широкото съперничество
Санкциите са пореден епизод от продължаващото стратегическо съперничество между двете най-големи икономики в света. През последните години САЩ и Китай многократно си разменят ограничения, санкции и контрол върху износа в области като полупроводниците, изкуствения интелект, телекомуникациите, електромобилите и редкоземните суровини.
Анализатори предупреждават, че подобни мерки могат да задълбочат разделението в глобалните вериги за доставки и да окажат влияние върху световната икономика, особено в секторите, зависещи от високите технологии и стратегическите материали.