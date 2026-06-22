Свят

Китай отвърна на САЩ, наложи санкции на 10 американски компании

Пекин забрани износа на стоки с двойно предназначение за фирми, свързвани с американската армия, след като Вашингтон разшири списъка с китайски компании с предполагаеми военни връзки

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 09:46
Китай отвърна на САЩ, наложи санкции на 10 американски компании
Източник: iStock Photos/Getty Images

Т ърговското и технологичното противопоставяне между Китай и САЩ навлезе в нов етап, след като Пекин обяви санкции срещу 10 американски компании, за които твърди, че са свързани с въоръжените сили на САЩ. Решението идва в отговор на последните мерки на Вашингтон срещу водещи китайски технологични и индустриални компании, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

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В изявление китайското Министерство на търговията съобщи, че на местните износители ще бъде забранено да доставят стоки с т.нар. „двойно предназначение“ на санкционираните американски дружества. Под този термин попадат продукти и технологии, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели.

Според Пекин мярката има за цел да защити националната сигурност на страната и представлява отговор на „неправомерното разширяване от страна на американското правителство на така наречения списък с китайски военни компании“.

  • Какво предизвика ответните мерки

По-рано този месец администрацията на президента Доналд Тръмп разшири списъка на китайски компании, за които американските власти смятат, че поддържат връзки с китайската армия или подпомагат военните способности на Пекин.

Сред включените дружества са технологичните гиганти Alibaba и Baidu, както и производителите на електромобили BYD и NIO. В списъка попадат и редица други компании от секторите на изкуствения интелект, телекомуникациите, производството на батерии и високите технологии.

Макар включването в този списък да не представлява директна икономическа санкция, то има сериозни последици. Съгласно американското законодателство Министерството на отбраната на САЩ няма да може да сключва директни договори с тези компании след края на юни, а от 2027 г. ще бъде ограничено и закупуването на техни продукти чрез посредници.

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  • Кои американски компании са засегнати

Сред десетте компании, обект на китайските ограничения, са производители на военни дронове, отбранителни технологии и добив на стратегически суровини.

В списъка попадат Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials и USA Rare Earth.

Някои от тях работят по проекти за американската армия, докато други са сред ключовите играчи в добива и преработката на редкоземни елементи – суровини, които са от съществено значение за производството на електроника, батерии, оръжейни системи и високотехнологично оборудване.

  • Спор за редкоземните елементи

Решението на Китай е особено чувствително заради доминиращата роля на страната на световния пазар на редкоземни метали. Пекин контролира значителна част от глобалния добив и преработка на тези суровини, които са критично важни за отбранителната индустрия, автомобилостроенето и производството на електронни устройства.

Затова всяко ограничение върху износа на подобни материали се следи внимателно от западните правителства и индустрии, които от години търсят начини да намалят зависимостта си от китайските доставки.

  • Ново напрежение въпреки опитите за диалог

От китайското Министерство на търговията посочиха, че действията на Вашингтон противоречат на договореностите, постигнати между китайския лидер Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп по време на визитата на Тръмп в Китай през май.

Според Пекин двете страни са се ангажирали да работят за стабилизиране на икономическите отношения и ограничаване на търговските конфликти. Въпреки това през последните седмици напрежението отново се засили както по отношение на технологичния сектор, така и по въпросите на сигурността и достъпа до стратегически ресурси.

Китайските власти уточниха, че компаниите могат да кандидатстват за специално разрешение за износ на определени стоки, но също така предупредиха, че фирми и физически лица от трети държави няма да имат право да прехвърлят китайски продукти с двойно предназначение към санкционираните американски компании.

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  • Част от по-широкото съперничество

Санкциите са пореден епизод от продължаващото стратегическо съперничество между двете най-големи икономики в света. През последните години САЩ и Китай многократно си разменят ограничения, санкции и контрол върху износа в области като полупроводниците, изкуствения интелект, телекомуникациите, електромобилите и редкоземните суровини.

Анализатори предупреждават, че подобни мерки могат да задълбочат разделението в глобалните вериги за доставки и да окажат влияние върху световната икономика, особено в секторите, зависещи от високите технологии и стратегическите материали.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Илиян Цвейн    
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