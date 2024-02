Регистрираха най-мощното слънчево изригване от 2017 г. досега

С лънцето изхвърля маса със стойности, невиждани от близо десетилетие, съобщи ЮПИ. За по-малко от 24 часа Слънцето е изхвърлило три вълни от X-клас, най-високият магнитуд по скалата за измерване на интензивността на слънчевите изригвания.

Третата е била най-силна и е най-мощната след големите слънчеви бури от септември 2017 г., съобщи специализираното издание SpaceWeather.com.

Слънчево изригване с такава сила може временно да смути радиочестотните сигнали на Земята. От Центъра за прогнозиране на космическото време на Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ отхвърлиха спекулациите, че слънчевата активност сега е свързана с прекъсването на връзките на мобилните телефони на някои места в САЩ в четвъртък.

The Sun has just had it's 3rd X-class solar flare within 24 hours, the last one was an X6.37, making it the most powerful flare of this Solar Cycle 25.



