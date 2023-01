София Лорен за смъртта на Джина Лолобриджида: Дълбоко съм разстроена

А з съм дълбоко разстроена и тъжна, каза актрисата София Лорен (88 г.) по повод смъртта на колежката ѝ Джина Лолобриджида, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони нарече покойната

"актриса с голям талант, икона на италианското кино, една от най-значимите на своето поколение, която спомогна за представянето на имиджа на Италия по света".

Съболезнования по повод смъртта на актрисата изразиха фигури от сферата на културата и политици.

