Най-прекият път от Русия до Киев – смъртоносният Чернобил

У краинците се опасяват, че зоната на ядрената авария в АЕЦ „Чернобил“ може да бъде използвана като пряк път за нападение на украинската столица Киев от руската армия.

Това вече е едно от най-опасните места в света, но сега радиоактивната забранена зона около централата, която се намира в северната част на Украйна край границата с Беларус, може да се превърне в бойно поле, пише Daily Mail.

Почти 8000 украински граничари допълнително са били изпратени в района, части от който са силно радиоактивни,

36 години след катастрофалната ядрена авария.

Украйна се подготвя за евентуална руска инвазия, вероятно от Беларус, използвайки Чернобил, за да пробие украинската отбрана, позволявайки на руските танкове да се отправят на юг към Киев.

Sky's International Affairs Editor @DominicWaghorn visits Prypyat, in the Chernobyl Exclusion Zone, as tensions between Russia and Ukraine continue.



Read the full eyewitness report: https://t.co/zyIGp9b6fr pic.twitter.com/vx4Yar6eRG