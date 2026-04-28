Нови правила на пътя: Връщат книжката след алкохол и наркотици само с изпит и психотест

МВР предлага нови курсове и психологическа оценка за нарушителите на пътя, но експерти предупреждават: „Мярката и сега съществува в закона, но не се прилага“

28 април 2026, 11:16
Ш офьорите, хванати да управляват след употреба на алкохол и наркотици, да преминават през нов курс - това е една от обсъжданите мерки за по-строг контрол на пътя. Според предложението нарушителите ще трябва задължително да преминат обучение, преди да получат обратно шофьорските си книжки. Очаква се курсовете да включват както теоретична подготовка, така и психологическа оценка, с цел да се намалят повторните нарушения, съобщава NOVA.

"Проблемът е веднъж да научиш листовките. След това пак пиеш и караш. Няма никаква логика. Както често се случва, приемат се мерки, които трудно могат да се определят като ефективни". Това заяви в ефира на „Здравей, България” Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

По думите му в България "нещата се променят, когато предложенията идват от МВР и Министерството на транспорта".

"Вече си мисля, че трябва да предлагаме обратното на нормалното, за да се приеме нормалното. Мярка като предложената съществува и сега. В закона има текст, според който при немаловажно нарушение се отнема свидетелството за управление до успешно полагане на проверочен изпит. При положение че тази мярка съществува, да се въвежда отново под друга форма изглежда необяснимо", припомни Георгиев. И допълни: "Ако попитате КАТ колко нарушители са били изпратени на проверовъчен изпит, вероятно ще останете изненадани. Възможно е за цяла година да няма нито един". 

Георгиев обясни какво предвижда новата мярка, ако шофьор бъде хванат да кара пиян.

"Той няма да се качва в учебна кола. Отива директно на изпит. В България думата „обучение“ често се приема негативно, докато санкциите и глобите се възприемат като основен инструмент. Проблемът е, че не се работи достатъчно за превенция и промяна в мисленето на шофьорите - да мислят не само за себе си, но и за останалите на пътя", подчерта той. 

Според предложените промени след изтърпяване на наказанието водачът преминава психологическо изследване – т.нар. психотест.

"Той показва дали човек има зависимост, дали е на лечение. Но дори и това да се установи, реални мерки за справяне със зависимостта почти не се предприемат. В момента процедурата пердвижда да си получиш книжката, след като просто си преминал психотест. В новия вариант, след психотеста, ще има и листовки. Проблем е и това, че изпитът ще бъде стандартният за категория B, независимо дали нарушението е извършено от шофьор на автобус, или тежкотоварен камион, където последствията могат да бъдат много по-сериозни", заяви Георгиев.

От бранша предлагат да се работи реално с нарушителите, както се случва в много европейски страни и едва след това да се преминава към изпити и възстановяване на правата. 

Източник: NOVA    
Свят Преди 12 минути

"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

Любопитно Преди 20 минути

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години

Свят Преди 44 минути

Техеран заяви, че Щатите трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“

България Преди 48 минути

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Любопитно Преди 50 минути

Свят Преди 50 минути

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

Свят Преди 51 минути

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега“, като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен“

България Преди 52 минути

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица

България Преди 58 минути

Шофьорите са проверени за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

,

Свят Преди 1 час

21-годишен австриец се изправи пред съда по обвинения в подготовка на мащабна терористична атака срещу почитателите на американската поп звезда през август 2024 г., която доведе до отмяната на три разпродадени концерта в австрийската столица

България Преди 1 час

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски

България Преди 1 час

На 23 години Анна Бодакова не само се превърна в най-младия депутат в новия парламент, но и доказа, че гласоподавателите са готови да подкрепят промяната, когато видят зад нея ясна визия и подготовка

Любопитно Преди 1 час

Ученическият клуб MoneyMinds с нова инициатива за избор на образование, успешна кариера и развитие на ключови умения

Технологии Преди 2 часа

Според европейските институции операционната система дава приоритет на Gemini над останалите платформи, но интернет гигантът е на обратното мнение и смята, че подобен ход ще бъде безпричинно вмешателство в развитието на платформата

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал между два леки автомобила

Любопитно Преди 2 часа

Лейди Гага и Доечии представиха видеото към общото си парче „Runway“ – първи сингъл от саундтрака на „Дяволът носи Prada 2“. Проектът включва авангардна мода и препратки към филма с Мерил Стрийп и Ан Хатауей, който излиза на големия екран на 1 май

