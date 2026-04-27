САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

П ри американски военен удар по плавателен съд, заподозрян, че превозва наркотици в източната част на Тихия океан, загинаха трима души, се посочва в публикация на Южното командване на САЩ в социалните мрежи, предаде Асошиейтед прес.

Нови смъртни случаи в кампанията на САЩ срещу наркотрафика

Кампанията на администрацията на Тръмп за взривяване на предполагаеми плавателни съдове за наркотрафик в латиноамерикански води продължава от началото на септември и е отнела живота общо на най-малко 186 души. Други удари бяха нанесени в Карибско море.

Военните не са представили доказателства, че някой от плавателните съдове е превозвал наркотици, посочи АП.

САЩ нанесе удар в Тихия океан, убити са четирима души.

След вчерашната атака Южното командване публикува в X видео, на което се вижда как лодка се движи бързо във водата, преди да избухне в пламъци. Командването повтори предишни свои изявления, като заяви, че е взело на прицел предполагаеми наркотрафиканти по известни маршрути за контрабанда.

On April 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/br2znnUM1x — U.S. Southern Command (@Southcom) April 27, 2026

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са във „въоръжен конфликт“ с картелите в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация за ограничаване на потока от наркотици към Съединените щати.

Критици обаче поставиха под въпрос цялостната законност на ударите по лодките, допълни АП.