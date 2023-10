Смъртоносна доза лекарство за подагра: Лекар с обвинение, че е убил съпругата си

Л екар, който е работил за контрол на отровите, е обвинен в убийство чрез отравяне на жена си.

30-годишният д-р Конър Боуман е обвинен в убийството на съпругата си Бети Боуман, на 32 г. Тя е починала в Рочестър, Минесота, на 20 август, четири дни след като е приета в болница със стомашен дискомфорт.

Първоначалните симптоми били подобни на хранително отравяне. Въпреки лечението, състоянието на младата жена продължило да се влошава. Бети Боуман получава сърдечни проблеми, течност в белите дробове и бъбречна недостатъчност.

