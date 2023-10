Взрив по време на молитва: Атентат срещу християнска секта в Индия

П редполагаем бомбен взрив по време на християнска молитвена среща в южния индийски щат Керала уби един човек и рани 36 други, съобщи полицията в неделя. „Около 9:40 имаше експлозия в Международния конгресен център Замра, при която един човек загина, а 36 бяха ранени и са настанени в болници“, каза шефътн на полицията в щата Дарвеш Сахеб пред репортери.

