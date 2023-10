Най-малко един загинал и над 20 ранени при взрив в Южна Индия

Н ай-малко един човек е загинал, а над 20 са били ранени днес при експлозия в конгресен център в щата Керала в Южна Индия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на щатските власти.

Експлозията е станала в международния конгресен център "Самра" в град Каламасери в щата, в момент, когато в него за молитва са се били събрали стотици вярващи от религиозната организация "Свидетелите на Йехова", съобщи полицията, без да посочва повече подробности.

At least one person was killed and several were injured in a series of explosions at a convention centre in the southern Indian state of Kerala on Sunday where a Christian group was holding a prayer meeting.



