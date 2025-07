"Ще се върна“: Служителка намушка шефката си в McDonald’s ден след смразяващо видео

С лужител на McDonald's публикува зловещо видео в Instagram, обвинявайки мениджъра си, че я е тормозила ден преди да я намушка до смърт.

26-годишната Афени Мохамед е обвинена, че е намушкала смъртоносно своята мениджърка Дженифър „Джама“ Харис поне 15 пъти с нож в ресторант McDonald’s в района на Детройт, само ден след като е публикувала гневно видео срещу нея в социалните мрежи. Причината за нападението е спор, след като Мохамед била изпратена по-рано у дома заради лошо поведение.

This is Afeni Muhammad, the woman who killed her boss at McDonald’s for being sent home early. At no point during this rant did I ever hear anything that would justify ending her life, if she wasn’t getting the hours she wanted, get another job. Why do they always choose violence… pic.twitter.com/Gro0ldaEDn