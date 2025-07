Англия: Обвиниха родители за бруталното убийство на бебето им

М лада двойка в Англия, обвинена в убийството на двуседмичното си бебе в отделение за специални грижи за преждевременно родени бебета, небрежно излезе за цигара, докато медиците отчаяно се опитвали да реанимират безжизненото тяло на сина им, чу днес съда.

Брендън Стадън е претърпял „катастрофални наранявания“ от ръцете на родителите си, 20-годишната Софи Стадън, и 25-годишния Даниел Гюнтер.

Подсъдимите слушаха безстрастно, докато прокурорът Чарлз Роу К.С. излагаше на съдебните заседатели тревожните подробности по случая.

Той каза, че детето е родено две седмици преждевременно в районната болница в Йовил през февруари 2024 г. и се е готвело да се прибере у дома, когато родителите му решили друго, пише Daily Mail.

Г-н Роу каза на съдебните заседатели: „Страхувам се, че трябва да разберете нивото на чиста жестокост, свързано с това убийство.

Главата му беше смачкана, така че черепът му беше разбит. Беше силно насинен от главата до петите с дълбоки драскотини по врата.

По-късно беше установено, че има счупен врат, счупена челюст, счупени крака, счупени глезени и счупени китки. Медицинският персонал вдигна отпуснатото му и безжизнено телце и го отнесе до реанимацията на няколко крачки от мястото, където лежеше.

