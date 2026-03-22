Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

С ловения ограничи покупките на бензин, за да се справи с недостига на бензиностанциите, причинен отчасти от трансграничното зареждане с гориво и складирането поради войната.

Зареждането с гориво на отделни бензиностанции е ограничено до 50 литра на ден за частни превозни средства и 200 литра за юридически лица, като например фермери, предава "Ал-Джазира".

Ограниченията ще останат в сила до второ нареждане. Премиерът Роберт Голоб заяви, че проблемът е в транспортирането на бензин и дизел до бензиностанциите и че армията ще използва цистерни, за да помогне на търговците на горива на дребно.

"Петрол", най-голямата словенска компания за дистрибуция на горива, изпитва недостиг, което доведе до дълги опашки на бензиностанциите ѝ през последните дни. Много бензиностанции в Словения бяха затворени в неделя.

Тези, принадлежащи на унгарската група MOL, останаха отворени, но вече ограничиха покупките до 30 литра за физически лица и 200 литра за юридически лица.