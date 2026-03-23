След заплахи от Техеран: Тръмп отлага военните удари срещу иранските електроцентрали

Американският лидер удължи и крайния срок за отваряне на Ормузкия проток

23 март 2026, 18:07
Д оналд Тръмп заяви в понеделник, че САЩ са провели продуктивни разговори с Иран и ще нареди на военните да отложат всякакви военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за пет дни, съобщи NOVA.

Освен това американският лидер удължи крайния срок, даден на Иран за отваряне на Ормузкия проток.

Ходът на Тръмп последва заплахата от страна на Иран да атакува електроцентрали в Израел и тези, които снабдяват американските бази в региона на Персийския залив, ако САЩ насочат удари срещу енергийната мрежа на Иран.

Разговорите с Иран ще продължат през цялата седмица, заяви Тръмп в публикация в социалните мрежи. „Наредих на Министерството на отбраната да отложи всякакви военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, в зависимост от успеха на продължаващите срещи и дискусии“, написа той.

Американският президент не разкри подробности за проведените контакти. Иран не потвърди незабавно за разговорите, но външният министър Абас Арагчи съобщи, че е разговарял по телефона с турския си колега Хакан Фидан. Турция и преди е посредничила между Техеран и Вашингтон, отбелязва АП.

Кая Калас приветства решението на Тръмп да отложи ударите срещу ирански енергийни съоръжения

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас приветства днес обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп решение, че няма да бъдат нанасяни удари по иранската енергийна инфраструктура, предаде "Ройтерс". 

Калас, която се срещна с министъра на външните работи на Нигерия Юсуф Майтама Тугар в Абуджа, заяви, че ударите по енергийната инфраструктура предизвикват хаос в региона и водят до още по-голяма ескалация на конфликта. 

Източник: NOVA    
