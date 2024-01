След вандализма над „Мона Лиза“: Екоактивистите може да избегнат съдебно преследване

Д вама активисти, които бяха арестувани, след като хвърлиха супа върху картината "Мона Лиза" на Леонардо да Винчи в Париж, може да избегнат наказателно преследване и вместо това да бъдат осъдени да направят дарение, заявиха прокурори.

В неделя двете жени хвърлиха тиквена супа върху непробиваемото стъкло, което защитава най-известната картина на да Винчи в музея на изкуствата "Лувър", с искане за право на "здравословна и устойчива храна".

Екоактивисти заляха със супа „Мона Лиза“ в Лувъра (ВИДЕО)

Група, наречена Riposte Alimentaire ("Хранителна контраатака"), пое отговорност за акцията.

Mona Lisa fed soup by the climate activists. They said healthy food is more important than a piece of art.pic.twitter.com/5IiNgDRx3U — The Hawk Eye (@thehawkeyex) January 30, 2024

Двамата активисти бяха арестувани и временно поставени под полицейски арест.

Прокуратурата съобщи, че активистите са обвинени в незаконно навлизане в охраняемата зона около картината - нарушение, за което се предвижда максимална глоба от 1500 евро.

Двамата активисти трябваше да бъдат изправени пред прокурорите в понеделник следобед с оглед на това да направят "граждански принос", вместо да бъдат изправени пред съда, заявиха от прокуратурата.

Climate activists throw canned soup at Mona Lisa painting NBC Connecticut #Environment #Environment #Sustainability #Sustainable [Video] The Louvre said no damage was done to the painting, which is protected by ... https://t.co/QD9lPzQzgo — Asha Fassbender (@FassbenderENG) January 30, 2024

Според френската система предоставянето на такова дарение на асоциация на жертвите е алтернатива на наказателното преследване. Сумата се определя от прокурорите, като максималният размер е 3000 евро.

От музея "Лувър" заявиха, че картината не е претърпяла никакви щети, и добавиха, че жените са скрили тиквената супа в термос.

Картината, която от 2005 г. насам се пази зад бронирано стъкло, е била многократно нападана. През 2022 г. шедьовърът е станал обект на нападение със сметанов пай.