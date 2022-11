Този път с грахова супа: Заляха друга картина на Ван Гог

К артината на Ван Гог „Сеячът“ беше залята със супа в Рим, съобщи Ройтерс. Италиански климатични активисти от движението „Последно поколение“ хвърлиха грахова супа по платното, а после се залепиха за стената на галерията, предаде БТА.

A group of protestors on Friday threw pea soup at a Vincent #VanGogh masterpiece in a protest they warned would continue until more attention was paid to climate change.https://t.co/QSuIRNEcA4