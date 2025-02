След USAID, Мъск заплаши Министерство на образованието

И лон Мъск каза, че президентът Доналд Тръмп ще „успее“ да закрие Министерството на образованието. Милиардерът направи коментарите в своята социална медийна платформа X (бивша Twitter) в отговор на доклад във The Washington Post, според който Тръмп подготвя изпълнителна заповед за разпускане на ведомството.

Има нарастващи спекулации за това какви действия ще предприеме Тръмп с Министерството на образованието след завръщането си на поста през януари. Той провеждаше кампания с обещание да закрие федералния департамент, като каза, че

властта на министерството трябва да бъде прехвърлена на щатите и училищата.

Съобщената изпълнителна заповед идва след като Министерството на правителствената ефективност на Мъск (DOGE), започна мащабни усилия за съкращаване на програми, уволнение на федерални служители и намаляване на държавните разходи. През последните дни администрацията на Тръмп и Мъск решиха да премахнат Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID), която отговаря за администрирането на гражданска чуждестранна помощ и помощ за развитие в световен мащаб.

„Рейгън проведе кампания за премахване на федералното министерство на образованието, което беше създадено от Картър през 1979 г., но беше по-голямо, когато Рейгън напусна поста, отколкото когато започна!“, написа Мъск в публикация в понеделник вечерта.

„Не и този път. Президентът @realDonaldTrump ще успее.“

Reagan campaigned on ending the federal Dept of Education, which was created by Carter in 1979, but it was bigger when Reagan left office than when he started!



Not this time. President @realDonaldTrump will succeed. pic.twitter.com/PO5MoqpBV1