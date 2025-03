„Месеци на чисто безпокойство“: Принцеса Беатрис за преждевременното раждане на дъщеря си Атина

С таването на майка на две деца не беше лесен път за принцеса Беатрис.

36-годишната принцеса на Йорк разкри емоционалната си история за британския Vogue, публикувано в неделя, в което сподели за преждевременното раждане на дъщеря си Атина през януари.

Нов член на кралското семейство: Принцеса Беатрис роди момиченце

„Нищо не може да ви подготви за момента, в който осъзнаете, че бебето ви ще се появи по-рано от очакваното“, написа Беатрис. „Контролът е минимален. Ще бъде ли тя здрава? Ще има ли усложнения? Как ще балансираш семейния живот, докато се опитваш да запазиш едно малко човече в безопасност и добро здраве?“

“There’s So Little Control”: Princess Beatrice Opens Up About Daughter Athena’s Preterm Birth In Her Own Words https://t.co/0d9AZcDq3z

Беатрис и нейният съпруг, Едоардо Мапели Моци, които вече имат 3-годишна дъщеря Сиена, посрещнаха Атина на 22 януари – седмици преди планирания термин.

Майката на две деца сподели, че по време на раждането е изпитвала „огромен страх от неизвестното“. „Имах късмета да бъда наблюдавана отблизо от медицински екип и съм напълно наясно колко съм благословена“, каза тя. „Това ме мотивира да направя всичко по силите си, за да помагам там, където мога.“

Тя продължи: „Атина се роди здрава, макар и няколко седмици по-рано. Беше толкова мъничка, че ми отне доста време да осъзная, че всичко е наред. Облекчението дойде бавно, а сълзите не пресъхваха с дни. Краката ѝ бяха толкова малки – почти със същия размер като лапичките на едно от меките зайчета на Сиена.“

Беатрис разкри, че макар Атина сега да се чувства добре, все още няма „точно обяснение“ за преждевременното раждане.

„Когато се връщам назад към тези месеци на чисто безпокойство, усещам силна решителност – вярвам, че може да се направи повече, за да се помогне на другите да намерят отговори на въпросите, свързани с усложненията, които могат да доведат до преждевременно раждане. Въпроси, които определяха дните (и нощите) ми по време на бременността“, написа Беатрис.

В края на есето си тя сподели, че опитът ѝ, съчетан с диагнозите рак на кожата и рак на гърдата на майка ѝ, Сара Фъргюсън, миналата година, я е вдъхновил да подкрепя изследванията в областта на женското здраве.

„За мен няма нищо по-важно от това да се улесни достъпът до необходимите изследвания, засягащи здравните предизвикателства, пред които жените се изправят ежедневно“, каза тя. „Надявам се, че с повече инвестиции в медицинските проучвания, двете ми дъщери няма да се наложи да се сблъскват с тези трудности, когато пораснат. А дори и да се наложи, те ще разполагат с най-доброто възможно знание.“

Кралското семейство обяви раждането на Атина през януари, като сподели първата ѝ снимка, направена от съпруга на Беатрис.

Princess Beatrice shares a candid glimpse into her pregnancy journey with daughter Athena. In a new personal essay for British Vogue, the mother of two opens up about Athena's preterm birth, revealing that her little girl arrived a few weeks before her due date. ❤️



📸:… pic.twitter.com/DEkmZOr9Zc